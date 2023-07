Dia de campo consolida projeto de sistema agroflorestal com tecnologias agroecológicas em Aripuanã

A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) realiza, nesta sexta-feira (21.07), o dia de campo “Da agrofloresta ao chocolate”, que consolida o trabalho do órgão junto aos agricultores familiares e indígenas da Região Noroeste de Mato Grosso inseridos no projeto “Sistemas agroflorestais manejados participativamente com tecnologias agroecológicas em Aripuanã”.

O evento ocorre no Sitio Estrela Celeste, propriedade do casal Marcos dos Santos Tizziani e Aline Gomes Leite Tizziani, localizada no Assentamento Medalha Milagrosa.

O coordenador do projeto, engenheiro agrônomo da Empaer Fabrício Tomaz Ramos, explica que, no dia de campo, será apresentado o que foi desenvolvido nas propriedades, com base no sistema agroflorestal, que alia o cultivo agrícola, espécies florestais e a criação de animais, na mesma área.

“Os participantes irão conhecer o galinheiro agroecológico, tanque de geomembrana, que armazena a água para irrigação, além da área plantada com mudas de banana Farta Velhaco, BRS princesa e mamão, que já estão produzindo e sendo comercializados na região. Conhecerão ainda o desenvolvimento das mudas de cacau que foram plantadas entre as culturas”, pontua.

Programação

A programação começa às 7h com o credenciamento dos participantes e uma recepção com um café colonial. Às 8h ocorre a abertura do evento, com a fala das autoridades, e, a partir das 9h, serão realizadas as palestras Cooperativismo no Cacau, Gestão Rural e Sucessão Familiar.

Às 10h30 será realizado o circuito nas quatro estações: Sistema Agroflorestal, Tanque de geomembrana, Galinheiro Rotacionado, além da estação que trará experiências gastronômicas com subprodutos do cacau. Ao final será servido um almoço a todos os presentes.

Sobre o Projeto

A iniciativa é apoiada pelo Programa REM, executado pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Norte de Mato Grosso (Faepen), e recebeu apoio do Governo do Estado, por meio da Secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e da Prefeitura Municipal de Aripuanã. O evento ainda conta com apoiadores como a UFMT, Unemat, Embrapa e Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ).

O Programa REM beneficia aqueles que contribuem com ações de conservação da floresta e fomenta iniciativas que estimulam a agricultura de baixo carbono e a redução do desmatamento. O programa também é coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e tem como gestor financeiro o Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio).

Serviço

Dia de Campo “Da agrofloresta ao chocolate”

Quando: Sexta-feira (21.07)

Horário: A partir das 7h

Onde: Sitio Estrela Celeste, localizada no Assentamento Gleba Milagrosa, Aripuanã – Mato Grosso.