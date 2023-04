Dia de campo mostra clones de café Robustas Amazônicos para o cerrado mato-grossense

Cerca de 200 pessoas, entre produtores rurais, estudantes, pesquisadores e autoridades participaram, nesta sexta-feira (28.04), do Dia de Campo sobre a cultura do café, realizado no Campo Experimental da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), em Tangará da Serra (240 km de Cuiabá).

O encontro apresentou os resultados preliminares do estudo da seleção de 52 clones dos cafeeiros Robustas Amazônicos. Nesse ano será colhida a primeira safra para verificar os materiais genéticos mais produtivos e adaptados nos principais polos produtores de café localizados nas regiões Norte e Noroeste de Mato Grosso.

O Dia de Campo foi realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), por meio da Empaer, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Prefeitura de Tangará da Serra e Fundação de Amparo à Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso (Fundaper).

Durante o evento, foram mostradas as boas práticas agrícolas referentes ao preparo da área e manejo de pragas e doenças.

O pesquisador da Empaer e coordenador do Projeto de Pesquisa de Validação de Clones Coffea Canephora para o Estado, Wininton Mendes, pontua que o objetivo é chamar a atenção dos cafeicultores quanto aos aspectos relacionados ao manejo sustentável da lavoura, para obtenção de maior eficiência dos cultivos.

Mendes relata que o trabalho de pesquisa começou em 2020, e a primeira colheita de avaliação será feita nos próximos meses, com clones de ciclos precoce, médio e tardio. A finalidade da pesquisa é identificar os melhores clones para compor a tecnologia de produção do café Robusta no Estado de Mato Grosso.

“No final de 2024, teremos resultados dos materiais genéticos mais produtivos com informações importantes para a tomada de decisão do produtor rural”, afirma.

O pesquisador da Embrapa, Marcelo Curitiba Espíndula, comenta que, para implantação da lavoura, é necessário que o produtor faça um planejamento com a escolha e preparo das mudas, época de plantio, preparo do solo, como identificar corretamente as principais pragas da cultura e quanto aos aspectos relacionados ao manejo sustentável da lavoura e a obtenção de maior eficiência dos cultivos.

“Dia de Campo é uma excelente oportunidade para os produtores de café se atualizarem sobre as tecnologias disponíveis, para aprimorarem a produção e a qualidade dos grãos de café”, comenta.

Os visitantes percorreram quatro estações de difusão de conhecimento. Na primeira, o coordenador do Campo Experimental de Tangará da Serra, Welington Procópio, abordou sobre a produção de mudas clonais de qualidade.

Da segunda a quarta estação, a equipe da Embrapa apresentou sobre a implantação da lavoura: tratos culturais e manejo nutricional com João Maria Diocleciano; manejo integrado de pragas e doenças, com José Nilton Medeiros Costa; e na última estação com Marcelo Curitiba Espíndula, que mostrou o desempenho agronômico dos Robustas Amazônicos no cerrado mato-grossense.

O presidente da Empaer, Renaldo Loffi destaca que o trabalho de validação de clones de café possibilita ao produtor maior segurança na implantação da lavoura com materiais genéticos testados e avaliados pela Embrapa, e a condução dos experimentos pelos pesquisadores e técnicos da Empaer nas diferentes regiões do Estado.

Para avaliar o desempenho dos materiais genéticos, foram instaladas duas unidades de pesquisa nos municípios de Tangará da Serra e Sinop, para a escolha das melhores cultivares com maior adaptação nos principais polos produtores de café.

De acordo com o presidente da Empaer, o Dia de Campo oferece ao agricultor informações técnicas com orientações sobre gestão da atividade cafeeira, bem como planejamento do cultivo do café e demais assuntos relacionados ao campo para um bom plantio. Ele elogiou o trabalho e a participação dos agricultores para desenvolver a cafeicultura na região.

“Nos próximos anos teremos resultados satisfatórios oferecendo novas tecnologias voltadas para atender a agricultura familiar e gerando lucro e renda”, enfatiza Loffi.

Participaram da solenidade o prefeito municipal Vander Masson, o deputado estadual Dr. João José de Matos, secretário adjunto da Seaf, Clóvis Figueiredo Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores, Romer Yamashita, secretários municipais de agricultura, produtores rurais, estudantes, técnicos e pesquisadores.