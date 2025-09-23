Dia de Nossa Senhora da Salette é celebrado com fé em Várzea Grande

O evento integrou a programação nacional do “Dia D de Inclusão e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, celebrado em todo o país, e movimentou o Várzea Grande Shopping das 10h às 17h

Várzea Grande deu um passo importante rumo à inclusão nesta segunda-feira (22), com a realização do I Encontro da Pessoa com Deficiência, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, do Sine-VG e da Assessoria de Políticas de Inclusão. O evento integrou a programação nacional do “Dia D de Inclusão e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, celebrado em todo o país, e movimentou o Várzea Grande Shopping das 10h às 17h.

Com o tema “A inclusão começa com uma oportunidade”, o encontro reuniu empresas, gestores, movimentos sociais e a própria comunidade PcD, reforçando a importância da acessibilidade, da igualdade e da valorização de talentos. Ao longo do dia, foram disponibilizadas 74 vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência, ofertadas pelo Sine-VG em diversas áreas, como auxiliar de produção, operador de caixa, frentista e atendente de lojas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destacou que o momento vai além do cumprimento da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91). “A lei foi um divisor de águas no mercado de trabalho, mas inclusão não pode ser vista apenas como número. Inclusão é acessibilidade, empatia e evolução dentro das empresas. Hoje é dia de ampliar esse debate e mostrar que precisamos criar ambientes reais de crescimento para a pessoa com deficiência”, afirmou.

A assessora especial de Políticas de Inclusão, Priscila Lima, destacou a força do evento. “Aqui não estamos apenas falando de inclusão, mas efetivando oportunidades. Várzea Grande está abrindo portas para que as pessoas com deficiência possam mostrar seus talentos e desenvolver seus trabalhos. A cidade está criando um ambiente de oportunidades reais”, disse.

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Diney Ribeiro Campos, ressaltou a importância da mobilização. “Cada encontro como este é uma vitória. Precisamos que essas ações sejam cada vez mais frequentes, para fortalecer a inclusão social e dar voz às pessoas com deficiência e suas famílias”, destacou.

A programação incluiu palestras, oficinas de capacitação, entrevistas de emprego, emissão de CTPS digital, laudos médicos, orientação jurídica e previdenciária, serviços de acessibilidade e espaços de bem-estar.

O auditor-fiscal do trabalho, Eduardo de Souza Maria, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-VG, Larissa Faria, e Joicy Corrêa, especialista em Direito Previdenciário, conduziram palestras sobre contratação e benefícios previdenciários.

Parceiros como a Setasc, o CDL-VG, o Ministério do Trabalho e Emprego e o FAT também marcaram presença, reafirmando o compromisso coletivo com a empregabilidade e a valorização da diversidade. “Com sinergia, esperança e oportunidades concretas, o I Encontro da Pessoa com Deficiência de Várzea Grande mostrou que inclusão não é caridade, nem estatística, mas sim, respeito, reconhecimento e desenvolvimento humano”, reforçou Mario Quidá.

Essa visão, segundo Mário Quidá, reflete a nova política pública da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli, que têm colocado a inclusão social como prioridade. “É uma determinação da prefeita e o vice olhar para as pessoas com deficiência, não apenas como parte de uma estatística, mas como cidadãos plenos, com direitos e potenciais que precisam ser valorizados. Essa é a marca dessa gestão: transformar leis em ações concretas que mudam vidas e ampliam oportunidades”, completou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT