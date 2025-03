Dia do ouvidor público municipal: a voz da sociedade na gestão pública

A Feira Cuiab’Art começa neste sábado (15) em Cuiabá, promovendo um encontro de talentos, cores e sabores no Museu do Rio, das 9h às 22h, ao lado do Aquário Municipal. O evento celebra a diversidade cultural, fortalece a identidade regional e oferece um espaço de convivência, valorizando as tradições cuiabanas. Com expositores locais, nacionais e internacionais, a feira segue até o dia 11 de maio.

O público poderá visitar a feira de terça a domingo, com horários diferenciados: às terças-feiras, das 9h às 18h, e de quarta a domingo, das 9h às 22h. Às segundas-feiras, o espaço permanecerá fechado para manutenção. Durante o período do evento, o Aquário Municipal também funcionará em horário estendido, até as 22h.

Com entrada gratuita, a feira se consolida como um novo ponto de encontro para a família cuiabana, localizada no coração da cidade, às margens do Rio Cuiabá. Segundo o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, a programação inclui uma praça de alimentação, espaço Kids, a feira de adoção de animais, cursos de artesanato, além de apresentações musicais e de dança.

Organizada e promovida pela Associação Homens e Mulheres de Fibra, a feira Cuiab’Art faz parte do Programa Viva Cuiabá, realizada em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur). O evento se destaca com o artesanato local e regional, incluindo peças indígenas da tribo Umutina Balatipone.

Os visitantes poderão acompanhar demonstrações ao vivo de técnicas tradicionais, como a produção de peças em barro, pintura em camisetas e as icônicas redes cuiabanas, que têm alcance internacional e são exportadas para países da Europa.

Entre as atrações internacionais, um grupo do Marrocos trará doces típicos e apresentações artísticas. O evento também contará com a presença de expositores de outros estados, como o renomado artesão Jair, de São Miguel das Missões (RS), conhecido mundialmente por suas facas artesanais.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada em uma imagem de plano aberto na qual contem pilares artísticos, uma canoa com plantas e tendas com produtos artesanais, detalhes de chitas e ao fundo exposição de fotografia na parte interna do Museu do Rio. Abaixo tem uma galeria de fotos com produtos expostos no local.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT