Dia dos Pais na Saúde Pública de Várzea Grande

Mesmo tratando todas as áreas da Administração Pública como essenciais, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, aproveitou o Dia do Estudante, comemorado nesta quinta-feira (11), para vistoriar as obras da secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer que estão sendo executadas e com previsão de serem entregues ainda em 2022.

As novas unidades escolares irão ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal que atualmente possui mais de 30 mil alunos matriculados nas 90 unidades escolares da rede municipal de Várzea Grande.

“Estamos trabalhando para melhorar as unidades escolares, para abrir mais vagas no ensino público e, principalmente, garantir qualidade no ensino, além de fomentar a prática esportiva, o lazer e o entretenimento”, explicou Kalil Baracat acompanhado pelo vice-prefeito José Hazama e pelos secretários, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis e de Viação e Obras Públicas, Luiz Celso Morais.

No decorrer da vistoria, Kalil Baracat e José Hazama, cobraram qualidade nas obras executadas e, especialmente, zelo com os gastos públicos para que mais pessoas possam usufruir das políticas públicas, principalmente a maior parcela da população que necessita do suporte público para ter acesso à educação, à saúde, à segurança, ao social e às obras que valorizam a cidade como um todo.

“Uma unidade escolar, quando bem gerida e tendo qualidade, ela se torna referencial para a comunidade que vive em função da mesma”, lembrou Kalil Baracat, sinalizando que a Educação em Várzea Grande tem sido construída sob avanços significativos para os alunos, para os pais e para os profissionais que atuam diretamente na Educação Pública.

O secretário Silvio Fidélis lembrou que está em fase final de execução das obras do Espaço Esportivo ‘João Gonçalo da Costa’, no bairro da Manga, no Cristo Rei, anexo ao Centro Municipal de Educação Básica (CMEI) que leva o nome do saudoso senador Jonas Pinheiro da Silva.

O Espaço Esportivo João Gonçalo da Costa é composto por academia ao ar livre com 8 aparelhos para a prática e melhoria do condicionamento físico, além de um playground para as crianças. “Queremos e vamos reforçar os espaços de lazer e entretenimento para que a família várzea-grandense seja valorizada e tenha cada vez mais satisfação de viver na cidade”, explicou o secretário Silvio Fidélis.

As autoridades visitaram ainda o funcionamento da CMEI Senador Jonas Pinheiro e conheceram a funcionalidade e cobraram da diretora da unidade, Carla Letícia Borges, resultados, pois a base educacional é essencial na formação dos futuros profissionais.

Já as obras da CMEI ‘Nair Sacre’, na Cohab Cristo Rei, está sendo reformada e ampliada e vai atender até 400 crianças de 1 a 3 anos. “Hoje existe uma ansiedade muito grande da população, que vive no entorno, para a entrega da unidade de ensino que é referência para os pais das crianças”, disse a diretora da unidade Rosana Domingas da Silva.

Considerada como uma das mais importantes obras do setor educacional, com um projeto inovador e com capacidade entre 700 a 1.200 alunos, a EMEB ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Alto da Boa Vista, no Grande Parque do Lago, teve suas obras retomadas e se encontram em estágio avançado.

“Estamos unindo qualidade de obras, com salas com ar-condicionado, acessibilidade, espaços multiusos, enfim toda uma gama estrutural, que somada ao índice de ensino praticado pelos professores, auxiliares, técnicos entre outros, vai potencializar o ensino e os resultados que queremos e desejamos para todos os alunos”, sinalizou o vice-prefeito José Hazama, exaltando o compromisso da atual gestão com as áreas essenciais como saúde, educação, segurança, social entre outros.

Durante a vistoria das obras do CMEI ‘Maria Ignês França Auad’, na Vila Arthur, e que leva o nome da mãe do ex-prefeito de Cuiabá, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, o apresentador de Televisão, Roberto França Auad, o prefeito Kalil Baracat e o secretário Silvio Fidélis, reafirmaram o compromisso de concluir até o final de 2024, diversas obras que consumirão mais de R$ 250 milhões em recursos públicos.

A CMEI tipo 1 Padrão FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – com 10 salas de aula, sala multiuso, lactário, sala de amamentação, vestiário, rouparia, lavanderia, cozinha, despensa e depósito, além de sala de professores, secretaria e diretoria.

A capacidade da unidade do Vila Arthur é de até 350 alunos de 1 a 3 anos.

Silvio Fidélis lembrou que além das unidades vistoriadas pelo prefeito Kalil Baracat, pelo vice, José Hazama, mais duas unidades estão com suas obras em fase de finalização e deverão ser entregues até o final deste ano. “A EMEB ‘Mamed Untar’ do bairro Jardim Alá e a EMEB ‘Maria de Lourdes Toledo Areias’, da localidade de Praia Grande já estão com suas obras praticamente prontas, aguardando mobiliário e equipamentos para serem incluídas no calendário de inaugurações da prefeitura.