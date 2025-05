Dia Mundial do Trabalho: confira o que abre e o que fecha no serviço público estadual

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai ampliar uma pista da Avenida Miguel Sutil, em frente à Todimo Lar Center, com o objetivo de melhorar o fluxo no trânsito durante a execução das obras do Complexo Leblon.

Esta ampliação será feita com a demolição temporária do canteiro central neste trecho da Avenida. Desta forma, o trânsito na pista sentido Rodoviária – Coxipó, da Avenida Miguel Sutil, será totalmente bloqueado nesta quinta-feira (1º.5), por volta das 07h ou 8h, para a demolição.

Na sexta-feira (2), o trânsito voltará, mas no sistema de fluxo e contrafluxo, enquanto a Sinfra-MT realiza a aplicação de asfalto na nova pista temporária. A situação no local será normalizada a partir do sábado (0).

Durante a interdição na quinta-feira, o trânsito será desviado para a via paralela, Rua Estrela do Norte, até a Avenida do CPA. As intervenções serão feitas no feriado para diminuir o impacto sobre o deslocamento das pessoas.

Atualmente, este trecho da Miguel Sutil está com a pista estreitada, em razão da construção de um elevado e acesso a um túnel no local. A intervenção da Sinfra-MT irá garantir a volta de duas faixas de rolamento a este trecho.

O Complexo Leblon é um investimento de R$ 78,1 milhões do Governo do Estado para resolver gargalos no trânsito do entorno da Trincheira Jurumirim. Entre as intervenções previstas estão a duplicação da Rua Boa Vista, uma nova trincheira, um pequeno elevado, o alargamento do viaduto sobre a Avenida do CPA e um túnel na Rua Desembargador Trigo de Loureiro.

Fonte: Governo MT – MT