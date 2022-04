Dia nacional de combate a hipertensão arterial

Por Max Lima*

No 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à hipertensão, uma doença silenciosa, cujos sintomas só costumam aparecer quando o quadro é grave ou já desencadeou problemas mais sérios, como infarto ou AVC.

É fundamental que as pessoas monitorem regularmente a pressão arterial, uma medida simples, que permite detectar o mal antes que ele cause mais danos à saúde.

A boa notícia é que a hipertensão pode ser controlada com tratamentos simples e adoção de hábitos mais saudáveis. Um estilo de vida saudável, aliás, é a grande arma que temos para prevenir a doença.

O tema é superimportante: estima-se que, atualmente, a hipertensão afete mais de 35% da população brasileira e seja responsável, direta ou indiretamente, por metade das 200 mil mortes anuais por doenças cardiovasculares. E a pandemia pode agravar esse quadro. A hipertensão está profundamente ligada ao estilo de vida, que foi alterado para todos durante as quarentenas. Sedentarismo, alimentação desequilibrada e estresse aumentaram, impactando as condições de saúde da população. Ainda não temos estudos que comprovem, mas é possível que exista um aumento de casos.

O que é hipertensão?

A hipertensão acontece quando o coração precisa intensificar a força de bombeamento do sangue para que ele circule em todo o organismo. A redução do ritmo circulatório ocorre por causa do estreitamento das artérias provocado pelo depósito de gorduras, envelhecimento e outros fatores. O resultado é endurecimento do músculo do coração e mais danos nas artérias.

A referência de pressão normal é 120 mm Hg por 80 mm Hg (12/8). De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, é considerada hipertensão a elevação persistente da pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm Hg e/ou diastólica maior ou igual a 90 mm Hg.

Quais são os fatores de risco?

Os principais fatores de risco são:

Consumo de alimentos com muito sódio (sal), embutidos, industrializados e alimentos ricos em gorduras

Obesidade

Tabagismo

Consumo de bebidas alcoólicas

Sedentarismo

Estresse

Envelhecimento

Fatores genéticos

Doenças como disfunção da tireoide, tumores suprarrenais e insuficiência renal podem causar a chamada hipertensão secundária, que responde por apenas 5% dos casos

Quais os males decorrentes da hipertensão?

A hipertensão pode levar ao desenvolvimento de várias enfermidades, entre elas:

Doenças cardiovasculares, como infarto, arritmia e aterosclerose (endurecimento das artérias)

Doenças cerebrovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC)

Nefropatia hipertensiva, lesão renal que pode culminar com doença renal crônica em casos de longos períodos de hipertensão sem controle e tratamento

Como posso prevenir a hipertensão?

Um estilo de vida saudável é o grande trunfo para manter a pressão arterial nos níveis adequado:

Pratique atividades físicas regularmente e mantenha o peso sob controle

Alimente-se de forma saudável e evite alimentos industrializados, embutidos, com muito sal, além de gorduras

Não fume

Evite o consumo regular de bebidas alcoólicas

Invista em iniciativas que ajudam a aliviar o estresse, como yoga, meditação, a prática de um hobby ou de outras atividades que sejam prazerosas para você

Mantenha sob controle eventuais problemas de saúde, como diabetes e colesterol elevado

Quais são os sintomas da hipertensão?

Geralmente não há sintomas. Contudo, alguns sintomas podem ocorrer quando há significativa elevação da pressão: tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça, zunido no ouvido e alteração da visão. Nesses casos, é recomendável procurar um pronto atendimento imediatamente. Mas, lembre-se: nem todo pico de subida da pressão vai dar esses avisos.

Como saber se sou hipertenso?

O diagnóstico precoce é muito importante no controle da doença. Habitue-se a medir sua pressão regularmente. Você pode fazer isso em farmácias ou com aparelhos digitais (eles variam muito pouco em relação ao resultado exato e dão uma boa noção da situação).

Faça um check-up anual com um cardiologista ou clínico geral e em qualquer consulta médica, seja qual for a especialidade, peça uma aferição de sua pressão.

Ao medir a pressão em casa, faça do modo correto, sem fatores que interfiram no resultado. Para isso é preciso:

Estar em uma posição confortável, sem dobrar as pernas, em um ambiente silencioso por pelo menos 5 minutos antes de iniciar a medição.

Não estar de bexiga cheia

Não ter praticado atividade física há menos de 60 minutos

Não ter consumido bebida alcoólica, café, medicamento anti-hipertensivo ou fumado há menos de 30 minutos

Não falar durante a medição

Qual é o tratamento da hipertensão?

Existem vários e eficientes tipos de medicamentos para o controle da pressão. Mas, tão importante quanto a medicação a mudança do estilo de vida, evitando os fatores de risco e adotando bons hábitos alimentares, reduzindo consumo de sal, praticando atividade física, parando de fumar, evitando o álcool, etc.

*Max Lima é médico especialista em cardiologia e terapia intensiva, conselheiro do CFM, médico do corpo clínico do hospital israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso(SBCMT), Médico Cardiologista do Heart Team Ecardio no Hospital Amecor e na Clínica Vida , Saúde e Diagnóstico. CRMT 6194

Email: maxwlima@hotmail.com