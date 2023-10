Dia Nacional do Idoso é celebrado com programação especial nas unidades dos CCI’s

Para celebrar o Dia Nacional do Idoso em 1º de outubro, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, organizou uma programação especial dedicada a esse grupo. As atividades foram planejadas para beneficiar os idosos que frequentam os Centros de Convivência de Idosos (CCI) em quatro unidades localizadas em diferentes regiões da capital.

Nesta quinta-feira, dia 5, a partir das 09h, a celebração ocorrerá na unidade do CCI Padre Firmo, situada na região central de Cuiabá. Os idosos participarão de uma atividade coletiva, uma Sessão de Contação de Histórias chamada ‘Um conto em cada Canto’, com a contadora de histórias, Alicce Oliveira.

Além disso, na próxima semana, no dia 10 (terça-feira), a partir das 08h, os idosos que fazem parte dos serviços oferecidos pelo CCI Aidee Pereira, localizado na região do CPA, em Cuiabá, terão a oportunidade de discutir temas importantes, como tipos de violência, direitos e deveres da pessoa idosa e acesso a transporte gratuito. Essas discussões visam informar e conscientizar esse público sobre questões cruciais.

No dia 19, quinta-feira, a comemoração do Dia Nacional do Idoso ocorrerá no Centro de Convivência Maria Ignês. Palestras e rodas de conversa serão realizadas para promover a troca de experiências. O encontro está programado para começar às 08h.

Para encerrar a programação dedicada à pessoa idosa, no dia 26 de outubro, a ação acontecerá no CCI João Guerreiro, também a partir das 08h. Em todos esses encontros, especialistas da área foram convidados para enriquecer as discussões.

A população idosa de Cuiabá tem recebido atenção especial da gestão Emanuel Pinheiro desde o início de seu mandato em 2017, com a implementação de políticas eficazes para oferecer um serviço de alta qualidade. Todos os cuidados e o suporte necessários estão disponíveis nas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos (CCI) da Prefeitura de Cuiabá, que são o Padre Firmo, Aidee Pereira, Maria Ignes e João Guerreiro.

Atualmente, a rede coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência conta com 1.287 idosos cadastrados, distribuídos nas quatro unidades dos CCI. São oferecidas diversas atividades pela manhã, como ginástica, musculação, rodas de conversa, aulas de dança, Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e caminhadas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT