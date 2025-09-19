Diálogos com a Sociedade estreia segunda (22) em Rondonópolis

“Você come bem?” – com essa pergunta, a doutora em Endocrinologia Sophie Deram, autora do best-seller O Peso das Dietas, abriu o painel “Comer Sem Culpa” durante o evento Cibus Veritas: Comida de Verdade para Todos, Agricultura Familiar contra a Fome na tarde desta quinta-feira, 17 de setembro. Realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), o encontro busca fomentar o debate sobre políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com foco na agricultura familiar como estratégia de combate à fome.Segundo Sophie, um dos maiores paradoxos da atualidade é que nunca se falou tanto sobre nutrição e dietas e, ao mesmo tempo, nunca houve tantos problemas de peso, transtornos alimentares e mal-estar em relação à comida. “A insegurança alimentar não está apenas na falta de alimentos, mas também nas restrições e proibições que as pessoas impõem ou sofrem em relação ao que podem comer”, destacou.A pesquisadora explicou que a fome, em qualquer contexto, desregula o cérebro, provocando pensamentos obsessivos sobre comida e favorecendo escolhas por produtos ultraprocessados. Nesse cenário, a cultura do “terrorismo nutricional”, em que calorias e nutrientes são tratados como única medida de qualidade alimentar, agrava o problema ao estimular dietas restritivas e sentimento de culpa associados ao ato de comer.“O alimento é nosso aliado e não nosso inimigo. A nutrição deve ser um cuidado, não um campo de batalha”, afirmou Sophie, ao defender que comer bem não significa comer menos, mas sim comer com prazer, de forma consciente e sem culpa.Ela lembrou ainda que, há algumas gerações, comer bem significava simplesmente ter comida na mesa. “É preciso resgatar a autonomia para se alimentar de forma saudável, equilibrada e compatível com a realidade cultural e social de cada pessoa”, reforçou. Como estratégia, a pesquisadora destacou a importância de valorizar o hábito de cozinhar e, além disso, ajudar as pessoas a introduzirem práticas de nutrição no dia a dia.Sophie também ressaltou a necessidade de compreender a realidade social antes de impor restrições. “Imagine uma mãe em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar que só tem salsichas para cozinhar. Você vai proibir que ela ofereça salsichas aos filhos por ser um alimento ultraprocessado? Não. Hoje ela tem salsichas; amanhã, salsichas com batata e cenoura. O importante é incluir, não restringir”, pontuou.Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a definição de saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. A explanação da pesquisadora dialoga com esse conceito, ao reforçar que a alimentação vai além do aspecto biológico, envolvendo também equilíbrio psicológico e social.O evento Cibus Veritas é uma iniciativa da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laico, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT e o Centro de Apoio Operacional (CAO) Direitos Humanos, Diversidade e Segurança Alimentar.

Fonte: Ministério Público MT – MT