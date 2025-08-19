JUSTIÇA
‘Diálogos com as Juventudes’ inicia em Cuiabá com interação entre juíza e alunos do Liceu Cuiabano
A tradicional Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller, em Cuiabá, foi a escolhida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser a pioneira no projeto “Diálogos com as Juventudes”, iniciado na segunda-feira (18), com a visita do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, e continuado na manhã desta terça-feira (19 de agosto), por meio de uma oficina, conduzida pela juíza da 1ª Turma Recursal, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, presidente da Associação Mato-Grossense de Magistrados (AMAM).
Por meio de uma conversa repleta de interatividade, a magistrada proporcionou a cerca de 450 alunos do Ensino Médio conhecimento sobre o Poder Judiciário e leis que impactam diariamente a vida dos jovens, relacionadas a temas como mercado de trabalho, equidade racial, bullying e ciberbullying, por exemplo.
“Ontem o ministro esteve aqui conosco, na escola Liceu Cuiabano, e anunciou que o projeto-piloto Diálogos com as Juventudes seria iniciado em Cuiabá. Então, hoje é o dia de iniciar esse trabalho e eu estou muito feliz, empolgada, animada em ver novamente 450 alunos nesse auditório, onde nós vamos interagir e passar noções de Direito, cidadania e outros temas”, disse.
Segundo a juíza Jaqueline Cherulli, o projeto é uma oportunidade para aproximar o Poder Judiciário dos jovens e desmistificar assuntos que possam parecer distantes. “Vamos desmistificar, aproximar. Eles vão conhecer o nosso dia a dia. Eu trouxe inclusive um vídeo institucional dos programas do TJMT, do que a gente faz. Eu quero também ter a percepção deles a respeito do Judiciário, saber como eles imaginam que é a vida de um juiz, como funciona um tribunal, qual o trabalho que o tribunal desenvolve, enfim”.
O estudante do 1º ano, Felipe Kanigoski de Oliveira, 15, foi um dos que participou ativamente do diálogo, demonstrando interesse pelo assunto tratado. “Eu estou achando incrível a dinâmica porque é algo que coloca os alunos mais à prova. Então ela testa mais o conhecimento dos alunos e, querendo ou não, isso ajuda o aluno que não sabe o que quer seguir, é uma oportunidade dele conhecer uma área boa, que é o Direito e querer cursar Direito. Eu achei uma ótima palestra, uma ótima iniciativa”.
Diálogos com as Juventudes – É um projeto-piloto que integra o Programa Justiça Plural, realizado em uma parceria de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, conta com apoio técnico da organização social Viração Educomunicação.
A iniciativa busca promover a cidadania de adolescentes e jovens, fortalecendo seu acesso à Justiça por meio do diálogo com atores do Poder Judiciário e da formação em Direitos Humanos.
Vinicius Couto, coordenador técnico do Programa Justiça Plural, no qual está inserido o projeto Diálogos com as Juventudes, explica que a ideia partiu do presidente do CNJ. “Foi um pedido expresso do próprio ministro Barroso no sentido de aproximar as juventudes e a magistratura. Então vamos fazer 10 projetos-piloto, passando por 10 capitais. E a ideia é que, a partir disso, a gente crie uma metodologia e reaplique para o Brasil como um todo, nos tribunais como um todo. Também foi um pedido do ministro que iniciasse em Cuiabá e estamos muito felizes pela escolha dessa escola, que é linda, está muito cheia, é interessante”.
Leia também:
Ministro Barroso dialoga com estudantes no Liceu Cuiabano e defende educação como base do futuro
Autor: Celly Silva
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Adoção inclusiva: TJMT reforça conformidade com a Resolução CNJ 532/2023
O Poder Judiciário de Mato Grosso (PJMT), por meio de ações concretas e alinhadas à Resolução CNJ nº 532/2023, reforça seu compromisso com a inclusão e o combate à discriminação em processos de adoção. A resolução, que proíbe preconceitos com base na orientação sexual e identidade de gênero, tem sido o guia para uma série de iniciativas do tribunal, desde a preparação dos pretendentes até a capacitação de seus servidores.
O Tribunal de Justiça mato-grossense, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/TJMT), vê a Resolução CNJ nº 532/2023 não apenas como uma norma a ser cumprida, mas como uma ferramenta estratégica para promover a dignidade humana e a inclusão.
Diversas adoções já foram realizadas por casais homoafetivos no estado. Dentre elas, a dos irmãos Lorenzo, com então quatro anos, e Victor Hugo, com quase um ano. Eles deixaram a instituição em que moravam, no município de Rondonópolis (218 km de Cuiabá), para conhecerem pela primeira vez um lar. Local onde encontraram respeito, amor e segurança, ao lado de seus pais, o juiz da comarca rondonopolitana, Wagner Plaza e o advogado Fábio Bazotti.
Busca Ativa
A CEJA também reforça a integração da Resolução 532 em suas campanhas já existentes, como o “Projeto Busca Ativa”. O objetivo é destacar que a busca por uma família se estende a todas as configurações familiares, sem preconceitos. A mensagem principal é que o direito à convivência familiar é universal e o Judiciário de Mato Grosso está comprometido em garantir que nenhuma criança ou adolescente perca a oportunidade de ter uma família por conta de discriminação.
Clique para acessar a Resolução
Promoção da igualdade e canais de denúncia
A CEJA tem sido uma voz ativa na promoção da igualdade por meio da Campanha da Adoção Legal. A campanha incentiva a inclusão de todas as formas de família e conta com materiais de divulgação, como panfletos e vídeos, disponíveis na página institucional da Comissão ([email protected]), que abordam a adoção homoafetiva.
Além disso, para garantir que os direitos sejam respeitados na prática, foi expedido um ofício à Ouvidoria do TJMT solicitando a ampla divulgação dos canais para denúncias de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Essa ação reforça a transparência e a responsabilidade do tribunal, assegurando que qualquer ato de preconceito seja fiscalizado e combatido.
Formação para a diversidade
O TJMT, em parceria com a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara-MT), tem garantido que o curso preparatório para pretendentes à adoção aborde temas de forma inclusiva, como a adoção por famílias homoafetivas. Essa medida visa preparar os futuros pais e mães para a diversidade familiar, assegurando que o foco seja sempre o bem-estar da criança ou do adolescente.
Capacitação de magistrados e servidores
Reconhecendo a importância de uma abordagem sensível e informada, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/TJMT) em parceria com a Escola Superior da Magistratura (Esmagis) e à Escola dos Servidores do TJMT, realiza capacitações específicas. O objetivo é qualificar magistrados e servidores sobre adoção com uma perspectiva de gênero, incluindo a adoção por casais homoafetivos, para que a atuação de todos os agentes do Sistema de Justiça da Infância e Juventude seja livre de preconceitos.
Fiscalização e inclusão nas inspeções
A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso também age de forma proativa. O Provimento TJMT/CGJ nº 42/2025 foi editado para incluir no roteiro de inspeção dos serviços de acolhimento uma verificação da qualificação das equipes responsáveis pela preparação de crianças e adolescentes para a adoção, considerando todas as modalidades de família, inclusive homoafetiva e transafetiva. Essa medida garante que a preparação das crianças e adolescentes seja feita de forma inclusiva, refletindo a diversidade das famílias aptas a adotar.
TJMT na adoção inclusiva
Em entrevista, a juíza-auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Anna Paula Gomes de Freitas, responsável pelo Eixo Infância e Juventude e Violência Doméstica, que coordena a CEJA, afirmou que o mais importante num processo de adoção é o amor, o carinho e o cuidado que uma família pode oferecer.
“A adoção não é sobre as características dos pais, mas sobre o direito fundamental da criança e do adolescente a ter um lar seguro e acolhedor. A Resolução 532/2023 garante que esse direito seja o único critério a ser considerado, combatendo qualquer forma de preconceito. O TJMT está firmemente comprometido em assegurar que a adoção seja, de fato, um ato de amor e inclusão para todos.”
Sua participação é fundamental
Para garantir que a política de não-discriminação não seja apenas uma norma no papel, o TJMT incentiva o uso de seus canais de Ouvidoria. Caso você se sinta discriminado ou tenha conhecimento de alguma situação de preconceito num processo de adoção, utilize os canais abaixo para fazer sua reclamação.
Formulário eletrônico – https://clickjudapp.tjmt.jus.br/ouvidoria
Central de Atendimento – 0800 647 1420
E-mail: [email protected]
Atendimento presencial – de Segunda a Sexta das 12h às 19h, na sede do TJMT – Rua C, S/N – C.P.A, Cuiabá – MT – CEP 78049-926
Correspondência Física – para o endereço acima
Serviço de Atendimento para pessoa surda – link de acesso: https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/
Balcão Virtual – de Segunda a Sexta das 12h às 19h
link de acesso: https://tjmt-teams-apps-balcao-virtual.azurefd.net/meeting/OuvidoriaTJMT
Autor: Marcia Marafon
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Semana da Pauta Verde: acordos marcam primeiro dia do Mutirão de Execuções Fiscais Ambientais
O primeiro dia do Mutirão de Execuções Fiscais Ambientais, promovido pela Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (Vema) e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental de Cuiabá, foi marcado por importantes acordos que possibilitaram a quitação de dívidas ambientais antigas. A ação integra a Semana da Pauta Verde, realizada em todas as 79 comarcas de Mato Grosso, e tem como objetivo acelerar a tramitação de processos ambientais por meio da conciliação e do julgamento.
Entre os casos, está o de uma empresa de comércio de condutores elétricos, multada em 2004 por operar sem Licença de Operação do órgão ambiental estadual e sem Sistema de Controle de Poluição Atmosférica. O débito, inicialmente de pouco mais de R$ 36 mil, havia ultrapassado R$ 700 mil com juros e multas e estava inscrito na dívida ativa. Durante o mutirão, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para pagamento de pouco mais de R$ 100 mil, o que resultará na extinção da execução.
Outro acordo envolveu uma empresa de comércio de produtos agropecuários de Cocalinho, que havia sido multada em 2015 em mais de R$ 76 mil por exercer atividade sem Licença Ambiental Única. Atualizado, o valor, inscrito na dívida ativa, já passava de R$ 380 mil. No mutirão, a empresa se comprometeu a pagar 120 parcelas de R$ 2.397,17, além de 24 parcelas adicionais ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (Funjus), correspondentes a 10% do valor do acordo.
Segundo o juiz Antônio Horácio da Silva Neto, da Vema e do Juizado Especial Volante Ambiental, cerca de 350 processos foram selecionados para negociação. “Estão aptos os devedores em execução fiscal que podem buscar a conciliação sem prejudicar a indenização ambiental”, explicou. O magistrado destacou ainda a praticidade do formato híbrido: “Todas as audiências são realizadas por videoconferência, mas quem preferir pode comparecer presencialmente. O importante é conciliar”, afirmou.
O Mutirão de Execuções Fiscais Ambientais teve início no dia 18 e segue até o dia 22 de agosto, como parte da mobilização nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Autor: Assessoria de Comunicação
Fotografo:
Departamento: CGJ-MT
Email: [email protected]
DAE inaugura atendimento no Ganha Tempo do Cristo Rei
Adoção inclusiva: TJMT reforça conformidade com a Resolução CNJ 532/2023
Vereador articula reunião para implementação de Grupos Reflexivos em Cuiabá
Assembleia e TCE defendem prorrogação da suspensão de consignados de servidores
Formação reúne professores da Rede Estadual para fortalecer inclusão de estudantes da educação especial
Segurança
Força Tática prende homem por ameaçar população com arma de brinquedo no centro de Rondonópolis
Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional prenderam um homem de 29 anos, que estava ameaçando moradores de...
Cavalaria da PM apreende adolescentes de 16 e 17 anos por tráfico ilícito de drogas
Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18.8), por policiais militares da Cavalaria do...
Polícia Militar prende dupla e recupera produtos químicos e baterias automotivas furtadas
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam dois homens, de 31 e 21 anos, pelos crimes de furto e receptação, na...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
Política7 dias atrás
ALMT discute defasagem salarial de servidores e Dieese aponta perdas de até 19,5%
-
CIDADES4 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
-
JUSTIÇA5 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES6 dias atrás
Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)