‘Diálogos com as Juventudes’ inicia em Cuiabá com interação entre juíza e alunos do Liceu Cuiabano

A tradicional Escola Estadual Liceu Cuiabano Maria de Arruda Müller, em Cuiabá, foi a escolhida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser a pioneira no projeto “Diálogos com as Juventudes”, iniciado na segunda-feira (18), com a visita do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso, e continuado na manhã desta terça-feira (19 de agosto), por meio de uma oficina, conduzida pela juíza da 1ª Turma Recursal, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, presidente da Associação Mato-Grossense de Magistrados (AMAM).

Por meio de uma conversa repleta de interatividade, a magistrada proporcionou a cerca de 450 alunos do Ensino Médio conhecimento sobre o Poder Judiciário e leis que impactam diariamente a vida dos jovens, relacionadas a temas como mercado de trabalho, equidade racial, bullying e ciberbullying, por exemplo.

“Ontem o ministro esteve aqui conosco, na escola Liceu Cuiabano, e anunciou que o projeto-piloto Diálogos com as Juventudes seria iniciado em Cuiabá. Então, hoje é o dia de iniciar esse trabalho e eu estou muito feliz, empolgada, animada em ver novamente 450 alunos nesse auditório, onde nós vamos interagir e passar noções de Direito, cidadania e outros temas”, disse.

Segundo a juíza Jaqueline Cherulli, o projeto é uma oportunidade para aproximar o Poder Judiciário dos jovens e desmistificar assuntos que possam parecer distantes. “Vamos desmistificar, aproximar. Eles vão conhecer o nosso dia a dia. Eu trouxe inclusive um vídeo institucional dos programas do TJMT, do que a gente faz. Eu quero também ter a percepção deles a respeito do Judiciário, saber como eles imaginam que é a vida de um juiz, como funciona um tribunal, qual o trabalho que o tribunal desenvolve, enfim”.

O estudante do 1º ano, Felipe Kanigoski de Oliveira, 15, foi um dos que participou ativamente do diálogo, demonstrando interesse pelo assunto tratado. “Eu estou achando incrível a dinâmica porque é algo que coloca os alunos mais à prova. Então ela testa mais o conhecimento dos alunos e, querendo ou não, isso ajuda o aluno que não sabe o que quer seguir, é uma oportunidade dele conhecer uma área boa, que é o Direito e querer cursar Direito. Eu achei uma ótima palestra, uma ótima iniciativa”.

Diálogos com as Juventudes – É um projeto-piloto que integra o Programa Justiça Plural, realizado em uma parceria de cooperação internacional entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, conta com apoio técnico da organização social Viração Educomunicação.

A iniciativa busca promover a cidadania de adolescentes e jovens, fortalecendo seu acesso à Justiça por meio do diálogo com atores do Poder Judiciário e da formação em Direitos Humanos.

Vinicius Couto, coordenador técnico do Programa Justiça Plural, no qual está inserido o projeto Diálogos com as Juventudes, explica que a ideia partiu do presidente do CNJ. “Foi um pedido expresso do próprio ministro Barroso no sentido de aproximar as juventudes e a magistratura. Então vamos fazer 10 projetos-piloto, passando por 10 capitais. E a ideia é que, a partir disso, a gente crie uma metodologia e reaplique para o Brasil como um todo, nos tribunais como um todo. Também foi um pedido do ministro que iniciasse em Cuiabá e estamos muito felizes pela escolha dessa escola, que é linda, está muito cheia, é interessante”.

Leia também:

Ministro Barroso dialoga com estudantes no Liceu Cuiabano e defende educação como base do futuro

Autor: Celly Silva Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT