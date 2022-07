Dias de coleta de lixo domiciliar passa por alteração em 45 bairros de Cuiabá

A partir desta semana, 45 bairros de Cuiabá terão os dias de coleta de lixo domiciliar alterados pela empresa Locar Gestão de Resíduos. A medida é supervisionada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e foi adotada com o intuito de otimizar a prestação do serviço em diversas regiões da Capital.

Por conta da alteração, a orientação é que a população redobre a atenção quanto à realização da coleta, colocando os resíduos para o recolhimento nos dias definidos pelo novo plano de atuação. A Limpurb reforça ainda que o cidadão pode relatar qualquer problema relacionado a esta atividade pelos telefones 0800 002 02 02 e (65) 3645–5518.

A readequação tem como foco apenas os dias de atuação. Dessa forma, o horário em que os caminhões passam em cada comunidade segue sem mudanças. “São pequenas adequações que fazemos com o intuito de melhorar. Estamos avançando com as ações de limpeza da cidade e, dentro desse processo, a coleta de lixo domiciliar também deve acompanhar a evolução”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

VEJA COMO FICA:

Conforme o planejamento, nos seguintes bairros o trabalho passa a ser realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras: Boa Esperança; Jardim Fortaleza; Jardim Imperial; Jardim Industriário; Jardim Itália; Jardim Passaredo; Jardim Universitário; Lagoa Azul; Manduri; Morada dos Nobres; Nova Esperança; Osmar Cabral; Pascoal Ramos; Pedra 90; Recanto dos Pássaros; Residencial São José; Santa Cruz; Santa Laura; São Sebastião; São João Del Rei.

Já nas terças, quintas e sábados, as equipes atenderão as seguintes comunidades: Altos de Serra I e II; Bela Vista; Bosque da Saúde; Campo Verde; Carumbé; Centro América; Dom Bosco; Dr. Fábio I e II; Jardim Eldorado; Morada da Serra; Morada do Ouro; Novo Horizonte; Novo Mato Grosso; Planalto; Residencial Ana Maria; Residencial Itamaraty; Residencial Nova Canaã; Santa Inês, Residencial São Carlos; São Roque; Serra Dourada; Sol Nascente; Três Barras.