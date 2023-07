31/07/2023

Dídimo acompanha execução de obras de drenagem no Distrito do Aguaçu

No primeiro dia de trabalho das obras de drenagem no Distrito do Aguaçu, o vereador Dídimo Vovô acompanha de perto a execução do serviço, que é um sonho dos moradores da zona rural que está sendo realizado. As ações iniciaram na sexta-feira (28).

“Queremos agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro, ao vice José Roberto Stopa (PV), porque a drenagem era um sonho dos moradores do Aguaçu. Há anos que eles sofriam com a questão dos alagamentos. Agora estamos aqui com a retroescavadeira, as manilhas já estão aqui e assim dar melhor qualidade de vida a todos os moradores da região”, disse o parlamentar nas redes sociais.

A obra é fruto da indicação de Dídimo Vovô, em atendimento ao pedido dos moradores.

Outra ação importante do vereador é o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, realizado na praça cultural do Pedra 90. A ação da prefeitura de Cuiabá é apoiada e incentivada por Dídimo Vovô.

Além de despertar o interesse das crianças pelo esporte e pelos estudos, ajuda a fortalecer o vínculo familiar.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT