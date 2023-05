Dídimo Vovô apresenta 97 indicações de serviços em 62 bairros em 21 dias

O vereador Mário Nadaf (PV) apresentou na sessão plenária desta terça-feira (09) um requerimento de sessão solene nº 47/2023 em homenagem aos 80 anos do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. Durante a solenidade, haverá o lançamento do livro que conta a história da unidade hospitalar na Capital.

O evento será realizado no mês de junho e, conforme o autor da propositura, objetivo é homenagear os profissionais que fizeram parte da história do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. “Assim como todos àqueles que participaram da elaboração do livro em homenagem a fundação do hospital”, justificou o parlamentar.

Além disso, durante a sessão, haverá entrega de Moções de Aplausos a personalidades que se destacaram na história do Hospital. “Deste modo, por bem engrandecer merecidamente o trabalho dessas brilhantes profissionais, sendo

mais que merecedor da sessão solene para proceder a entrega das Moções de Aplausos aos referidos servidores do Hospital”, destacou Nadaf.

HOSPITAL GERAL – A entidade Sociedade de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá, entidade civil de fins filantrópicos e humanitários foi fundada em Cuiabá aos 23 dias do mês de outubro do ano de 1942. A unidade hospitalar teve como sua primeira presidente D. Hilda Lima Corrêa e presidente de honra D. Maria de Arruda Muller. Em 1945 foi então inaugurada a 1ª Maternidade de Cuiabá, com 7 leitos e após investimentos de recursos obtidos junto ao Governo Federal e a bancada de Mato Grosso, iniciou-se a obra efetiva da construção do Hospital que chegou a ficar paralisada por mais de 24 anos por falta de recursos financeiros.

No mandato do governador do Dr. Pedro Pedrossian, a obra foi retomada e tornou-se realidade o imponente Hospital Geral de Cuiabá, com capacidade para 170 leitos, dos quais, somados aos 30 leitos anteriores, perfazem hoje 200 leitos. Em parceria com a Universidade de Cuiabá (Unic), no ano de 2000, após avaliação entre as partes, com apoio da sociedade organizada, do Ministério Público Estadual e Câmara de Vereadores de Cuiabá decidiu-se por firmar apenas um Instrumento de Contrato de Cessão de Uso, no qual o Hospital Geral disponibilizaria suas dependências para servir como cenário de prática para complementar a formação acadêmica dos alunos dos cursos da Saúde.

No ano de 2006, o Hospital Geral torna-se um Hospital Escola para viabilizar na prática os ensinamentos teóricos do seu conceituado corpo clínico. Neste ínterim passa então a ser denominado de Hospital Geral Universitário (HGU). A parceria com a Unic se manteve e foi ampliada para programas da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) servindo como campo de estágio aos acadêmicos de cursos de graduação na área da saúde, residentes, mestrandos e doutorandos, e convênios para servir como cenários de prática para os estudantes da UNIRONDON, CETEC, Hospital do Câncer, Santa Casa de Cuiabá e CEOPE foram firmados.

Hoje são 234 leitos, sendo 18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulta e 16 leitos de UTI Neonatal, sendo 96% de todos os nossos atendimentos destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de Pronto Atendimento 24 horas nas especialidades de Cardiologia e Ginecologia e Obstetrícia. Por mês, são registradas na unidade mais de 3.600 consultas especializadas, 15.200 procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar e 778 procedimentos de alta complexidade, além de 1.750 procedimentos do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC).

