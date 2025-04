Dídimo Vovô cobra promessa de Abílio e defende retorno de guarda presencial nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá está intensificando a vacinação contra a Influenza em todas as 73 unidades básicas de saúde da capital. O foco da campanha atual é a imunização de crianças, idosos e gestantes, públicos prioritários que compõem parte significativa da população-alvo estimada em 248.118 pessoas.

Até o momento, Cuiabá já recebeu três remessas da vacina, totalizando 88 mil doses: a primeira com 14 mil, a segunda com 32 mil e a terceira com 42 mil doses. A vacinação está sendo realizada de forma contínua, com equipes também promovendo ações de conscientização junto aos pacientes que frequentam as unidades de saúde, a fim de incentivar a adesão ao imunizante.

A secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barbosa Sampaio, destacou a importância da vacinação como medida de proteção coletiva. “Estamos enfrentando um aumento expressivo dos casos de Influenza em 2025. Já são 165 casos confirmados e três óbitos registrados até a semana epidemiológica 15. A vacina é fundamental para evitar formas graves da doença, principalmente entre as crianças e os idosos, que são os mais vulneráveis. Nossa missão é garantir que cada pessoa dentro do grupo prioritário tenha acesso à imunização o quanto antes”, afirmou a gestora.

Os dados do relatório semanal de Vigilância Epidemiológica dos Vírus Respiratórios mostram um cenário preocupante. Comparado ao período homólogo, houve um aumento de 85% no número de casos de Influenza A e B, de 14 casos em 2024 para 165 em 2025, com 32 hospitalizações registradas neste ano, contra nenhuma no ano anterior.

A SMS alerta ainda que o “Dia D” de mobilização da campanha está previsto para o dia 10 de maio, quando todas as unidades de saúde funcionarão em horário estendido para ampliar o alcance da imunização.

Além da Influenza, os dados revelam uma redução no número de casos de Covid-19, passando de 3.523 em 2024 para 872 em 2025, com quatro óbitos neste ano, em comparação com 10 no ano anterior. Ainda assim, a Secretaria reforça a necessidade de manter a atenção à vacinação para prevenir surtos e complicações.

Outro ponto importante destacado pela SMS é o apoio necessário aos grupos prioritários. Crianças e idosos, por exemplo, precisam ser levados por um acompanhante até as unidades de saúde, fator que tem sido trabalhado nas campanhas de conscientização.

“A vacina é segura, eficaz e a melhor forma de evitar complicações que podem levar até à morte. Precisamos do apoio das famílias para levar seus entes queridos às unidades. A imunização é um ato de amor e de responsabilidade coletiva”, reforçou a secretária Lúcia Helena.

A vacinação contra a Influenza segue disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá. A SMS orienta que os cidadãos levem documento com foto e cartão de vacinação para receber a dose. A expectativa é de que, com o engajamento da população, seja possível conter o avanço da doença e proteger os mais vulneráveis.

A imagem mostra a mão de um profissional da saúde preparando uma vacina para ser administrada no paciente. O profissional usa luvas cirúrgicas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT