Dídimo Vovô leva melhorias a comunidade do Quinta do Bandeira e Pedra 90

O vereador Dídimo Vovô (PSB) conseguiu atender, por meio de uma indicação à Prefeitura de Cuiabá, uma demanda da comunidade do Quinta da Bandeira e Machado. A Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) instalou postes com iluminação pública na região.

Havia necessidade e urgência na instalação de luz nos postes. A presidente da comunidade do Quinta do Bandeira, Zefina foi quem fez a reivindicação da ação junto ao gabinete do vereador Dídimo Vovô, que prontamente fez a indicação para a Limpurb executar o serviço.

Também é do parlamentar a indicação da limpeza das margens da Avenida Existente do bairro Pedra 90. O local é o principal corredor de acesso ao bairro. A medida atende ao pedido da Associação de Moradores do Pedra 90, já que a via estava tomada pelo matagal.

O vereador esteve no Pedra 90 na semana passada na companhia do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Juarez Samaniego, para atender as indicações de Dídimo para o bairro. Ele fez quatro pedidos que serão atendidos como passagens elevadas, faixa de pedestres e redutores de velocidade pelas ruas e avenidas do bairro.

Ainda no Pedra 90, no fim de semana foi realizado o 1º Ralinha do Pedra 90, que reuniu 16 equipes de futebol do local e bairros adjacentes. O evento foi idealizado por lideranças comunitárias e com apoio do vereador Dídimo Vovô.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT