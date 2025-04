Dídimo Vovô: “Vamos investigar cobranças indevidas da taxa de esgoto pela Águas Cuiabá”

As discussões sobre a estruturação das carreiras dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, bem como a consequente melhoria no atendimento à população da capital, foram tema de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Cuiabá, na noite desta segunda-feira (14).

Entre as principais pautas apresentadas pelos trabalhadores estavam a concessão do vale-transporte, a equiparação do adicional de insalubridade e a elaboração de um Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) adequado.

A audiência contou com a presença dos secretários municipais de Economia, Marcelo Bussiki, e de Saúde, Lúcia Helena Sampaio da secretária-adjunta de Atenção Primária, Catarina Célia de Araújo Amorim e do procurador-geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior. A reunião foi requerida pelos vereadores Katiuscia Mantelli e Ilde Taques, ambos do PSB. Durante o encontro, Legislativo e Executivo demonstraram disposição em construir consensos que resultem em avanços concretos para as duas categorias.

Os parlamentares ressaltaram que outras audiências já haviam sido realizadas em gestões anteriores, sem que houvesse desdobramentos efetivos, e se comprometeram a manter o diálogo com o Executivo e os trabalhadores, além de cobrar que as pautas finalmente saiam do papel. A vereadora Katiuscia destacou o papel do Legislativo em provocar mudanças e ressaltou o comprometimento da nova gestão em melhorar as condições de trabalho dos agentes.

“A gente acredita, temos esperança nessa nova gestão. Eu sei que muitos estão desacreditados, mas isso aqui é compromisso. Nós sabemos a dificuldade que cada um tem dentro do bairro, nós vivemos dentro da periferia. E acreditamos que dar dignidade salarial para os agentes é investir em saúde e permitir que, ao se aposentar, eles tenham o cuidado, o mesmo que tiveram com tantas pessoas”, afirmou a parlamentar.

O vereador Ilde Taques, por sua vez, relembrou que uma minuta do PCCV chegou a ser encaminhada ao Executivo em administrações anteriores, mas nunca retornou à Casa de Leis para votação. Em conjunto com a vereadora Katiuscia, acordaram requerer o retorno da proposta à Câmara para apreciação. “Abílio é um prefeito que tem mostrado que vai fazer mudança, e acredito que quer, sim, junto com a gente, resolver a questão do PCCV. Vemos pelo compromisso de todos os secretários aqui presentes nesta audiência pública”, endossou.

A secretária de Saúde, Lúcia Helena Sampaio, afirmou que algumas das reivindicações dos agentes já estão sendo encaminhadas pela gestão.

“Aguardamos apenas a resolução da situação de calamidade financeira que estamos enfrentando, mas já iniciamos ações relacionadas aos EPIs e à adequação das salas de trabalho nas unidades de saúde. As demais demandas dependem de análise da Procuradoria-Geral do Município e de planejamento orçamentário”, explicou.

Já o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, reforçou o compromisso da atual gestão com a valorização dos servidores da saúde. Segundo ele, a prioridade do prefeito Abílio Júnior é realizar o pagamento dos salários e benefícios em uma folha unificada. “Vamos envidar todos os esforços necessários para equilibrar as contas públicas, viabilizar os investimentos e priorizar o servidor”, concluiu.