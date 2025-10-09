Política
Diego Guimarâes cobra que Eletrobras acelere conserto da barragem de Colíder
O deputado Diego Guimarães (Republicanos), nesta quarta-feira (08), afirmou que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) iniciou o conserto dos quatro drenos com falhas funcionais na usina hidrelétrica em Colíder.
O anuncio foi feito durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O deputado explicou que a Eletrobras informou – mediante a ofício – ter encerrado a análise sobre as condições estruturais da usina. Segundo a nota, desde o dia 29 de setembro, os drenos falhos estão sendo restaurados. Diego, entretanto, defendeu que a empresa também indenize os municípios prejudicados pelo rebaixamento do reservatório artificial.
As empresas Eletrobras e Companhia Paranaense de Energia (COPEL), que gerenciam a usina cuja estrutura tem 70 drenos na barragem, identificaram as irregularidades em agosto. Elas, então, abaixaram o nível do reservatório artificial, conhecido na cidade como lago. Como resultado, a medida fez secarem as regiões que eram preenchidas pelo Rio Teles Pires, causando danos ambientais e econômicos estimados em R$ 100 milhões, conforme o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).
“Essa é a informação trazida na semana passada pela Eletrobras: eles [integrantes da empresa] finalizaram o diagnóstico, identificaram o problema e, agora, estão colocando uma argamassa coloidal nos vazios dos drenos da barragem para resolver o problema”, explicou.
“Queremos que seja feito não apenas o conserto da barragem, mas também dos danos sociais, ambientais e econômicos provocados pelo rebaixamento às cidades e aos munícipes, por isso convocaremos os prefeitos das cidades atingidas [Colíder, Cláudia, Itaúba e Nova Canaã] para entrarmos em um consenso sobre a dimensão dos danos”, complementou.
Ainda no discurso, o deputado cobrou agilidade da Eletrobras ao consertar a usina e a atualização das informações.
“Esperamos que as informações sejam sempre atualizadas pela Eletrobras para que esse conserto seja o mais breve possível e, com o período da chuva, o fluxo de água possa voltar ao normal”, defendeu.
Prevenção e correção – Por meio de ofício enviado à Câmara Setorial Temática da Usina Hidrelétrica de Colíder, da qual o deputado estadual Diego Guimarães é presidente, a Eletrobras confirmou a detecção de “anomalias” nos drenos da barragem.
Além disso, a empresa garantiu se comprometer com o reparo das falhas e com a transparência funcional.
Integra da nota – “A Eletrobras finalizou, na última semana, uma importante fase de diagnóstico técnico na Usina Hidrelétrica Colíder, conduzida desde a detecção de anomalias no funcionamento de alguns dos drenos do empreendimento, como já reportado. Essa etapa contou com a ampla atuação de empresas e especialistas de notório saber e reputação, nacionais e internacionais, que aplicaram metodologias diversas.
A partir das conclusões técnicas, a companhia informa que, a partir de hoje e ao longo do mês de outubro, será realizada intervenção nos drenos para preenchimento de vazios com argamassa coloidal, material sem restrição à segurança da população e do meio ambiente.
A ação tem caráter preventivo e corretivo. A usina permanece estável, em operação e seguindo padrões de segurança e monitoramento.
A Eletrobras permanece à disposição para sanar eventuais dúvidas sobre o procedimento, reforçando o compromisso de colaboração e transparência com os órgãos competentes.
Atenciosamente,
Antônio Varejão de Godoy,
Vice-Presidência de Operações e Segurança – COO. ”
Fonte: ALMT – MT
Política
Max Russi viabiliza pavimentação histórica em bairro de Cáceres após mais de 40 anos de espera
A pavimentação da Rua da Membeca, no bairro Maracanãzinho, em Cáceres, foi entregue nesta terça-feira (7) e marcada como uma conquista de grande importância para os moradores da região. A obra, viabilizada por meio da atuação do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB), atende a uma antiga demanda da comunidade e foi reconhecida durante a cerimônia de entrega.
“A gente sempre teve a esperança de ver a nossa Rua da Membeca asfaltada. Foram muitas lutas ao longo dos anos, e hoje esse sonho se concretiza com a atuação do deputado Max. É uma conquista de todos os moradores do bairro Maracanãzinho e da região”, afirmou Kleber Celasco, morador há mais de 30 anos da rua.
A pavimentação da via representa o atendimento a uma reivindicação antiga da população, que aguardava a obra há mais de quatro décadas. A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o deputado, o governo do Estado e a prefeita Eliene Liberato (PSB).
O investimento total foi de R$ 9,1 milhões, sendo R$ 7,8 milhões em emenda parlamentar destinada por Max Russi e o restante em contrapartida do município. O projeto contempla quase 2 quilômetros de extensão e beneficia cinco bairros, com obras de pavimentação asfáltica, tratamento superficial duplo e capa selante, drenagem, sinalização viária e obras complementares.
“O pesadelo chegou ao fim. A Rua da Membeca é um símbolo do compromisso que temos com a população. Essa obra era aguardada há muitos anos e agora finalmente se tornou realidade”, destacou Max Russi.
Para os moradores, o sentimento é de alívio após anos de espera. “Eu desejo que o deputado Max continue com esse olhar pelo povo. É um sonho realizado ver essa obra pronta depois de tantos anos. A gente paga imposto e, muitas vezes, não vê retorno, mas o deputado tem mostrado compromisso, investindo em obras que mudam a vida da gente”, disse Zé Bento, morador da região.
A prefeita Eliene Liberato ressaltou que a entrega da pavimentação representa mais um passo importante na melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população cacerense.
“Era muito triste ver o lamaçal e a situação difícil que os moradores enfrentavam aqui. Quando o nosso deputado Max veio até o local, ele se sensibilizou e disse: ‘Eliene, nós vamos te ajudar’. E assim foi feito. Ele convidou o governador, viemos juntos in loco, e hoje vemos o resultado”, destacou a prefeita.
Fonte: ALMT – MT
Política
Projeto da Lei Orçamentária de 2026 é lido na ALMT e prevê arrecadação de R$ 40,79 bilhões
O Projeto de Lei 1576/2025, que trata da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, foi lido em plenário durante sessão ordinária nesta quarta-feira (8), e prevê uma arrecadação de R$ 40,79 bilhões pelo governo, o que representa um aumento de 10,2% em relação ao orçamento de 2025. Agora o projeto segue para as comissões da Casa de Leis para análise e debate, com a participação popular e apresentação de emendas antes de ser votado em plenário.
A leitura do PLOA de 2026 inaugura a fase de discussão e análise do orçamento pelo Legislativo. O governo cita que o PLOA traz as informações sobre o desempenho econômico do estado, a situação das finanças públicas, a discriminação da receita dos fundos e a proposta da execução orçamentária das principais ações governamentais para o exercício de 2026.
Conforme o governo, o projeto de lei compreende o orçamento fiscal referente aos três Poderes Estaduais, Ministério Público, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta e empresas estatais dependentes, incluindo as fundações legalmente instituídas e mantidas pelo Poder Público, além do orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos estaduais a ele vinculados, da administração direta e indireta.
“A proposta orçamentária de 2026 prevê receitas e despesas totais no montante de R$ 40.792.580.503,00 sendo o orçamento fiscal de R$ 28.665.495.975,00 e o orçamento da seguridade social de R$ 12.127.084.528,00. Destaco que a gestão fiscal responsável e o equilíbrio das finanças públicas sustentam o processo de aperfeiçoamento e expansão dos serviços públicos estaduais, bem como possibilitam o planejamento e a execução de investimentos que fomentam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população”, cita o governo em justificativa.
Quanto ao duodécimo, o PLOA prevê que R$ 34,34 bilhões será destinado ao Executivo, o que representa 84,2% da arrecadação, o Poder Judiciário terá R$ 3,32 bilhões ou 8,2% do orçamento, a ALMT com R$ 1,05 bilhão, que é 2,6% da arrecadação, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), com R$ 750 milhões, Ministério Público Estadual (MPMT), com 960 milhões e a Defensoria Pública, com R$ 370 milhões.
De investimentos, o governo cita que a Educação ficará com R$ 5,04 bilhões, a Saúde com R$ 4,3 bilhões, Previdência Social com R$ 3,8 bilhões, Infraestrutura e Transporte R$ 3,2 milhões, Segurança Pública R$ 2,8 bilhões e a Administração com R$ 2,7 bilhões.
Sobre a Revisão Geral Anual (RGA) do funcionalismo público, a proposta prevê 4,56% de reajuste. Conforme o governo, o índice obedece cálculo da Secretaria de Fazenda que será confirmado em janeiro de 2026, quando da divulgação do índice inflacionário de 2025.
Fonte: ALMT – MT
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa
Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e foi morar perto de ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira...
Trio é preso pela Polícia Militar após denúncia de tentativa de homicídio em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens e uma mulher, suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico ilícito de...
Polícia Militar recupera caminhonete clonada e prende homem por receptação em Porto Estrela
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 28 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículo, na...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
