Dilemário Alencar solicita suspensão de multas da CS Mobi
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação
A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta sexta-feira (29), na Gazeta Municipal nº 937, os editais da 52ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.
Nesta chamada, sete candidatos estão sendo convocados para os cargos de Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE/ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia, em unidades localizadas nas regionais urbanas e no campo.
Orientações
Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 1º de setembro de 2025, nos horários estabelecidos nos editais, para entrega de documentos e atribuição de vagas.
É obrigatório apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista, comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com histórico escolar, exame admissional e certidões negativas.
O candidato que não comparecer no horário determinado, não entregar toda a documentação exigida ou chegar atrasado após a chamada será eliminado, sem direito a segunda chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados.
Histórico do certame
O processo seletivo ofertou, em 2024, 2.015 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Até o momento, já foram convocados 6.745 candidatos ao longo das 51 chamadas anteriores.
Nesta 52ª convocação, mais sete aprovados passam a integrar a rede municipal de Educação.
O edital completo pode ser conferido em anexo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá anuncia programa pioneiro de combate à obesidade
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu em seu gabinete a vereadora Michelly Alencar para discutir políticas de saúde voltadas ao enfrentamento da obesidade. O encontro contou ainda com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, além dos médicos Dr. Samuel e Dr. Kleber, especialista na área. O encontro foi sediado no Palácio Alencastro, na manhã desta sexta-feira (29).
O destaque da reunião foi a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão feita pela vereadora, que garantirá a compra do medicamento Mounjaro. Com a iniciativa, Cuiabá se tornará a primeira capital brasileira a ofertar gratuitamente o remédio para a população.
“Esse recurso será transformado em saúde pública, esporte e assistência social. O cidadão comum não tem condições de arcar com um tratamento que custa, em média, R$ 1.700 por mês. Estamos falando de salvar vidas e de oferecer dignidade às pessoas que convivem com a obesidade”, afirmou Michelly Alencar.
O prefeito Abilio Brunini destacou que a proposta vai além da medicação, pois a gestão prepara um mega-projeto que unirá saúde, esporte e educação alimentar. “A obesidade é um problema complexo. Não se resolve apenas com remédio. Precisamos incentivar a prática esportiva, promover a reeducação alimentar e oferecer acompanhamento médico e psicológico. Cuiabá dará esse passo pioneiro”, disse.
A secretária de Saúde, Danielle Carmona, ressaltou que o programa será acompanhado por equipe multidisciplinar. “Estamos estruturando um modelo completo, com acompanhamento médico, nutricional e físico, que garanta resultados duradouros para os cuiabanos”, explicou.
Com a implantação, cerca de 100 pessoas devem ser atendidas inicialmente por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, nutricionistas e educadores físicos. O projeto integrará as unidades de saúde e o futuro Centro Integrado de Qualidade de Vida, que está em fase de implantação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
