Dilmar Dal Bosco repudia mutilação de cavalo em SP e reforça luta pela proteção animal

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União) fez um desabafo em suas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) sobre o caso de crueldade extrema contra um cavalo na cidade de Bananal, em São Paulo, que chocou o Brasil e ganhou repercussão nacional. Um jovem de 21 anos mutilou o animal após uma cavalgada, amputando as quatro patas com um facão. O cavalo morreu. A Polícia Civil investiga o crime, que foi denunciado como maus-tratos, e a brutalidade do episódio levanta um debate urgente sobre a necessidade de punições mais severas para esse tipo de violência.

Assim como Dilmar, criadores de cavalos e defensores da causa animal em todo o país manifestaram repúdio diante da barbárie. Dilmar tem em sua bagagem política a aprovação de diversas leis voltadas à proteção e valorização do cavalo. “Minha família é ligada ao cavalo e tem paixão por esse animal. O que aconteceu em Bananal não é apenas um crime contra um ser indefeso, é uma agressão contra toda a tradição, a cultura e o vínculo histórico entre o homem e o cavalo”, afirmou Dal Bosco.

Dal Bosco salientou que o cavalo é parte essencial do desenvolvimento do Brasil, simboliza força, companheirismo e identidade cultural e explicou que episódios como esse não podem ser tratados como crimes comuns. “Precisamos de punições exemplares, severas, porque quem pratica esse tipo de violência mostra desprezo pela vida e pela dignidade animal. Não se trata apenas de indignação, mas de exigir que a justiça atue com rigor para que situações como essa não se repitam”, destacou Dilmar.

Proteção animal – Em Mato Grosso, leis já aprovadas têm fortalecido a proteção aos animais e garantido maior respeito ao cavalo, seja em competições esportivas, no trabalho do campo ou em atividades culturais. O deputado reforça que o caso de Bananal deve servir como um alerta nacional: “Esse crime não pode cair no esquecimento. A morte desse cavalo precisa ser um marco para endurecer as leis e ampliar a consciência da sociedade de que o animal não é objeto, é parte da nossa história e merece respeito”, disse Dilmar.

A investigação em São Paulo prendeu o criminoso, na manhã desta terça-feira (19), que pagou fiança e foi liberado em seguida. Agora, a investigação segue em andamento, mas a revolta já ultrapassou fronteiras. Mais do que punir o autor, o episódio reacende o debate sobre a urgência de transformar a legislação brasileira em um instrumento efetivo contra a crueldade animal. Para criadores, famílias ligadas ao cavalo e defensores da causa, a resposta precisa ser imediata, através dos rigores da justiça para o criminoso e para todos os que ousarem repetir tamanha barbárie.

Fonte: ALMT – MT