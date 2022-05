Direito das crianças em pauta na CCJR

O Parque Estadual da Serra Azul, em Barra do Garças (515 km de Cuiabá), instalou uma academia ao ar livre que irá contribuir para o bem estar e a saúde da população. Os aparelhos foram montados no Mirante do Cristo e já estão disponíveis para uso.

A Gerente do Parque Estadual da Serra Azul, Cristiane Schnepflteiner, destaca que a academia ao ar livre contribui para melhorias da qualidade de vida da população local. “O exercício melhora a coordenação motora, saúde, condicionamento físico e proporciona momentos de lazer para os frequentadores do parque. O equipamento não tem peso e usam apenas a força do corpo para exercícios e alongamento”.

Segundo Cristiane, os aparelhos são permitidos para uso a partir dos 12 anos de idade. “A academia ao ar livre não atende apenas a terceira idade, como é comumente confundido pela população. A utilização deve ser feita com os cuidados necessários, como a prática de qualquer atividade física”.

O Mirante, localizado dentro da Unidade de Conservação, que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema/MT), pode ser acessado pelos visitantes por meio da Escadaria da Fé, que possui 1.204 degraus, ou por carro. A entrada de veículos para subir até o local está liberada de quinta-feira à domingo.