Direitos Humanos é tema de qualificação profissional aos servidores da Prefeitura de Cuiabá

Os moradores do bairro Três Poderes viram na noite desta quinta-feira (27) o comecinho da realização de um sonho: o lançamento das obras de pavimentação asfáltica e drenagem da região. O prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, José Roberto Stopa, estiveram no bairro para levar a boa notícia para a população do local.

Pinheiro revelou que os recursos para a realização desta obra são oriundos de uma parceria entre o Executivo Municipal e o Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), lançado em 2010, no segundo mandato do presidente Lula.

“Quando assumi a Prefeitura em 2017, Cuiabá tinha um recurso do PAC 2 para asfaltar os bairros Jardim Vitória, Jardim União e Jardim Florianópolis que estava quase sendo perdido, porque as obras estavam paralisadas há anos. A Caixa Econômica nos propôs que déssemos continuidade a estas obras e que quando elas tivessem 70% concluídas, seria aberto um crédito de 17 milhões para utilizarmos para recapear o centro histórico de Cuiabá ou para levar para um bairro remanescente. Perguntei para o Stopa quais os bairros que estavam precisando de asfalto e ele falou dessa área do 3 Poderes e Paiaguás. Não tive dúvidas em trazer estes recursos para cá, pois a minha prioridade é focar na qualidade de vida dos bairros mais distantes do centro de Cuiabá, daquele que mais precisam do olhar do poder público”, revelou.

O vice-prefeito Stopa explicou à comunidade como serão realizadas as obras. “Neste mês de maio a empresa vai definir onde ficarão os equipamentos e o alojamento para que as obras possam começar de maneira concreta em 1º de junho. Só aqui no bairro 3 Poderes serão 5 quilômetros de ruas asfaltadas. Peço a colaboração de vocês, porque esta obra terá cerca de 2,5 anos de duração. Precisamos primeiro fazer a parte da rede de esgoto e também a galeria de águas pluviais, que são coisas diferentes. É uma obra demorada, mas que valerá a pena, pois vocês terão um asfalto de qualidade por pelo menos uns 50 ou 60 anos. Depois do bairro 3 Poderes, também estão no planejamento a pavimentação dos bairros Jardim Ubirajara, Itapuã e Chico Mendes”, disse Stopa.

Para a comunidade da região, ter as ruas asfaltadas é de fato a realização de um sonho. Moradora do 3 Poderes há 30 anos, a doméstica Francisca de Sousa Ferreira não escondeu a ansiedade com o lançamento das obras. “Estamos esperando este asfalto há 30 anos. Não vemos a hora que fique pronto, para melhorar as ruas e para que os ônibus coletivos consigam entrar no bairro. Vai melhorar muito para todos nós que moramos aqui. Quando chove, vira um lamaçal, que ninguém passa. Até hoje só ouvimos promessa, mas nunca fizeram o asfalto. Estamos felizes”, comentou. Seu marido, Wanderley Carlos Ferreira também estava animado com o lançamento. “Desde que viemos morar aqui, o prefeito Emanuel Pinheiro e o vice-prefeito Stopa foram os únicos que deram atenção para nós deste bairro. Já estão fazendo as obras de saneamento nas ruas do bairro ao lado e o próximo será aqui”, comemorou.

A pedagoga Jovina Lara da Silva, moradora do bairro há 24 anos, também fez questão de comparecer ao lançamento. “Todo este tempo estamos esperando o asfalto. Pelo que estamos vendo, agora realmente vão começar as obras. Prefeitos anteriores, da época do Poeira Zero, vieram aqui colocaram placa de obra, mas nada aconteceu. Agora, se Deus quiser, esse asfalto vem. Eu moro na parte de cima aqui no bairro e lá quando chove não dá nem para passar carro, é uma calamidade. Agora estamos felizes, na expectativa da chegada do asfalto”, comentou esperançosa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT