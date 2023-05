Diretor de empresa usa Tribuna Livre para fazer denúncia

A definição ocorreu nesta quarta-feira (10) durante reunião extraordinária do Colégio de Líderes

O vereador Marcus Brito Junior (PV) foi escolhido como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar supostas irregularidades nos descontos dos consignados entre os servidores públicos municipais.

A definição ocorreu nesta quarta-feira (10) durante reunião extraordinária do Colégio de Líderes. O parlamentar foi indicado pelo PV, partido que possui a maior bancada de vereadores na Câmara de Cuiabá.

“O nosso compromisso é fazer um trabalho sério e imparcial, que dê respostas aos servidores municipais e a população como um todo”, disse Brito Junior.

Autor do requerimento que deu origem à investigação, o vereador Jefferson Siqueira (PSD) é quem irá presidir os trabalhos. Já o vereador Rogério Varanda (MDB) foi escolhido como membro titular da Comissão.

A CPI é reflexo de uma denúncia feita pela professora Rosália Ferreira, na tribuna do Legislativo Cuiabano. A servidora aposentada do município afirma que a Prefeitura de Cuiabá tem descontado valores referente a empréstimos consignados do salário, mas não efetua o repasse ao banco credor.

