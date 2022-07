Diretor-geral da Limpurb vistoria obra na Central Funerária e destaca transformação completa da estrutura

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, participará da 54ª edição da Expoagro. A abertura do evento ocorre neste sábado (2), a partir das 8h, com a recepção do prefeito Emanuel Pinheiro à comitiva com 80 cavaleiros, no Palácio Alencastro. Já programação da feira agropecuária, começa na próxima segunda-feira (4) e vai até o dia 10 de julho, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro – ACRIMAT.

Após cinco anos desde o último evento, a Expoagro, que é realizada pelo Sindicato Rural de Cuiabá e considerada o maior evento agropecuário do Centro-Oeste, retorna ao público reunindo diversas atividades como exposições de ovinos e pequenos animais, fóruns das Cadeias Produtivas, debates, palestras e oficiais gratuitas, além de rodeios e shows com atrações nacionais.

Para a edição deste ano, a Prefeitura de Cuiabá está montando um estande com mais de 3 mil m², que apresenta todos os pilares do programa Pra Frente Cuiabá, são eles: Agro da Gente, Sine da Gente, Cuiabanco, Imex e Qualifica Cuiabá. A estrutura abrigará ainda o gabinete do prefeito, que será transferido para o local durante os dias do evento.

Também estará disponível uma exposição com os tratores e equipamentos que atuam na agricultura familiar, uma área de sustentabilidade com placas solares, um container com amostras sobre a ferrovia e, mais uma novidade, um painel de led com transmissão ao vivo dos rodeios e shows para o público. A ação contará ainda com participação efetiva das secretarias municipais de Turismo e Cultura, Esporte e Lazer.

“A Expoagro é o maior evento do segmento e neste ano retorna com uma série de programações, shows e exposições. A participação da Prefeitura de Cuiabá tem como objetivo fortalecer as atividades de desenvolvimento econômico, após dois anos da pandemia da Covid-19, além de promover as ações desenvolvidas por meio do programa Pra Frente Cuiabá”, destaca o prefeito.

“Abertura acontece no sábado pela manhã, com 80 cavaleiros que vão sair do Parque de Exposições, às 8h, e vão se dirigir à frente do Palácio, onde participarão de um chá com bolo com o prefeito e com o Sindicato Rural. Além disso, preparamos um belíssimo estande que vai apresentar os diversos pilares que compõem o programa Pra Frente Cuiabá, também com participação da Secretaria de Turismo, de Cultura e demais secretarias. Vamos ter o gabinete do prefeito, que vai receber o público e divulgar os projetos que envolvem os programas do município. Teremos ainda um belo painel de led com transmissão ao vivo dos rodeios e dos shows para o público de forma gratuita. Será um belíssimo evento”, acrescenta o secretário, Francisco Vuolo.

Confira a programação completa: