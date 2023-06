Diretor-geral do IFMT e líder comunitária serão homenageados pelo vereador Luís Cláudio

A Comissão dos Direitos da Mulher se reuniu duas vezes na semana. Dentre elas teve a presença da secretária adjunta da Mulher, Elis Regina Prates, que atendeu ao convite da comissão para prestar informações sobre as ações da pasta.

Presidida pela vereadora Michelly Alencar (União Brasil), a comissão da Câmara de Vereadores havia encaminhado ofício para que a Secretaria Municipal da Mulher apresentasse o resultado das ações e políticas públicas implementadas no ano de 2022, os projetos vigentes atualmente, o cronograma das ações para 2023 e a execução das leis aprovadas pelo Parlamento municipal.

A secretária adjunta explica que a Secretaria Municipal trabalha as políticas públicas em 3 eixos: prevenção, por meio de divulgação e informações combate à violência, quando a mulher já entrou no ciclo da violência e do relacionamento abusivo e oportunidades e valorização, ao ofertar a elas qualificação e inserção no mercado do trabalho para ela vencer o ciclo da violência.

A pasta é composta em torno de 30 servidores e para aumentar a rede de atendimento à mulher foi desenvolvido o projeto Mão Amigas, que visa qualificar as pessoas para identificar as vítimas de violência, que muitas vezes mentem ou omitem o que acontece com elas.

“A maior parte do ferimento contra a mulher é dos seios para cima. Elas são agredidas no rosto e muitas vezes tem os dentes quebrados. Começamos qualificando toda a equipe de saúde bucal, cerca de 450 pessoas, para identificar essas vítimas. Também passamos pelas UPAs, policlínicas, falamos com professores da rede municipal e nas faculdades, onde são formados os novos profissionais da saúde”.

Ela passou outros programas desenvolvidas pela pasta como roda de autoamor, projeto Unidos pela Fé, Espaço de Acolhimento, dentre outros.

Os vereadores Rogério Varanda (MDB) e Edna Sampaio (PT) também participaram da reunião.

Projeto Mais Viver

Na outra reunião da Comissão da Mulher no dia 15 de junho, desta vez presidida pelo vereador Marcus Brito Junior (PV), foi convidada a Keila Regina, profissional de educação física que desenvolve o projeto Mais Viver na região do CPA.

Ela foi na comissão pedir apoio da Câmara para conseguir materiais como colchonetes, estepe, caneleira e aparelhamentos. São atendidas aproximadamente 250 mulheres de 40 a 60 anos. Também participaram desta reunião da comissão dos Direitos da Mulher os vereadores Rogério Varanda e Demilson Nogueira.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT