Diretor-geral e a equipe da Limpurb realizaram uma visita técnica no Contorno Leste; o projeto luminotécnico da via será atualizado

As aulas nas unidades da rede pública municipal de educação de Cuiabá iniciarão no dia 5 de fevereiro, mas a largada para o ano letivo de 2024 foi dada na manhã desta quinta-feira (18). A Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, reuniu os diretores das 170 unidades educacionais da capital no novo Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), espaço que abrigará, a partir de agora, as formações continuadas dos cerca de 9 mil profissionais da educação.

Na reunião de trabalho, o primeiro evento da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana, Edilene Machado saudou os novos gestores e falou sobre as ações prioritárias para a Educação no último ano da gestão Emanuel Pinheiro.

O objetivo da reunião gerencial foi debater e tirar dúvidas sobre questões ligadas à gestão e administração das unidades educacionais, processos internos de gestão e legislação, prestação de contas, manutenção física, planejamento, projetos e metas.

A secretaria ressaltou a importância da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana para a formação continuada dos profissionais e o alinhamento das ações, destacando o trabalho das equipes gestoras para a inclusão, humanização e qualidade do ensino. “Este ano estaremos fortalecendo ações direcionadas ao pedagógico, à melhoria da estrutura física das unidades, especialmente as relacionadas ao Programa Climatizar é Humanizar, por meio do qual temos como meta finalizar o ano com 100% das salas de aulas climatizadas e a valorização dos profissionais, além de outras medidas que implicam na melhoria da qualidade de ensino e proficiência dos nossos estudantes”, disse ela.

Durante o evento, Edilene Machado destacou as ações da atual gestão do Município, voltadas à valorização dos profissionais da educação. “Na gestão do Prefeito Emanuel Pinheiro, entre RGA e ganho real, incluindo os valores já implementados que serão pagos em março, os servidores da educação receberam 49% a mais nos seus salários. Sabemos a diferença que isso representa para os profissionais e esse reconhecimento é devolvido com trabalho, dedicação e comprometimento e que estão transformando a educação cuiabana”, disse a Secretária.

Programação:

No período da tarde, no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), a reunião será com os Coordenadores Pedagógicos que atendem o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a abordagem de temas como a Prova Cuiabá; Gestão do Tempo Rotina e Progressão da Aprendizagem: estratégias para assegurar a aprendizagem dos estudantes e Gestão do Tempo no Fluxo da Orientação do Planejamento, a partir das 14h.

No Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação, também das 14h com os Coordenadores Pedagógicos da Unidade Educacionais que atendem somente a 1ª Infância o tema será a Gestão Pedagógica na Rotina da Educação Infantil: práticas que potencializam as aprendizagens das crianças.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT