Diretor-presidente do DAE participa de sessão na Câmara e destaca desafios e avanços

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Várzea Grande disponibiliza esta semana 420 vagas de emprego para diferentes áreas e perfis profissionais. As oportunidades contemplam desde funções operacionais até cargos mais técnicos e administrativos, abrangendo variados níveis de escolaridade e experiência.

O atendimento do Sine/VG é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. Para participar do processo seletivo é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Quem ainda não possui cadastro no sistema deve comparecer pessoalmente com a documentação. Após isso, é possível consultar as vagas e receber orientações sobre qual se encaixa melhor ao perfil profissional. Além das oportunidades renovadas semanalmente, o Sine também auxilia com seguro-desemprego e orientações de carreira, ajudando o trabalhador a se posicionar com mais segurança no mercado.

“Não só estamos ofertando somente emprego, mas também, orientações a todos os munícipes que buscam o nosso atendimento. A Prefeitura de Várzea Grande tem dado todo apoio necessário às pessoas que vêm até nós. Parabenizo o empenho de todos os nossos servidores que não medem esforços para prestar um atendimento de qualidade e humanizado”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto.

Entre as vagas ofertadas estão: açougueiro (4 vagas), ajudante de eletricista (1), ajudante de obras (5), almoxarife (1), armador de ferragens na construção civil (2), atendente de lanchonete (4), auxiliar de escritório (1), auxiliar de estoque (3), auxiliar de jardinagem (1), auxiliar de limpeza (5), auxiliar de linha de produção (101), auxiliar de manutenção predial (2), auxiliar de mecânico de autos (1), auxiliar geral de conservação de vias permanentes (5), balanceiro (80), borracheiro (1), consultor de vendas (1), cortador de carne em matadouro (20), desossador (20), eletricista (1), eletricista de automóveis (1), empregado doméstico nos serviços gerais (2), encarregado de manutenção (1), fiscal de caixa (1), frentista (6), jardineiro (2), lubrificador de automóveis (4), margarefe (20), mecânico diesel – exceto veículos automotores (2), mecânico hidráulica (2), motorista carreteiro (8), motorista de caminhão (1), motorista entregador (4), oficial de manutenção (3), operador de caixa (11), operador de telemarketing ativo (2), operador de tráfego (3), operador de vendas (5), pedreiro (7), porteiro (3), promotor de vendas (2), recepcionista atendente (2), repositor de mercadorias (1), representante comercial autônomo (12), retalhador de carne (20), serralheiro (2), servente de limpeza (8), servente de obras (8), servente de pedreiro (10), soldador (2), técnico em segurança do trabalho (2), torneiro mecânico (1), vendedor no comércio de mercadorias (1) e vendedor interno (2).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT