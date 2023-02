Diretora-geral da Esmagis prestigia aula inaugural do 11° Estágio de Atualização de Praças

Na manhã desta segunda-feira (6 de fevereiro), a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, participou da aula inaugural do 11° Estágio de Atualização e Qualificação de Praças, da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), em cerimônia no auditório do Fórum de Cuiabá. O evento é realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso. Na manhã desta segunda-feira (6 de fevereiro), a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, participou da aula inaugural do 11° Estágio de Atualização e Qualificação de Praças, da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), em cerimônia no auditório do Fórum de Cuiabá. O evento é realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso.

Na oportunidade, a magistrada destacou a parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Polícia Militar nas ações de capacitação e formação. “Sem capacitação não conseguimos desenvolver nosso trabalho. A vida é dinâmica, tudo muda todos os dias. A capacitação é de extrema importância em qualquer carreira profissional, pois sem qualificação não alcançamos nossos objetivos. Essa é mais uma grande parceria entre as instituições”, pontuou.

Ao todo, 604 policiais militares serão capacitados durante 60 dias, sendo 534 no Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), 52 no Estágio de Atualização de Sargento (EAS) e 18 no Estágio de Qualificação de Cabos (EQC).

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Correa Mendes, destacou a importância da qualificação, considerando que os estágios de atualização são procedimentos essenciais para a graduação do policial militar. “Sabemos que na hierarquia militar, com o passar do tempo, são necessárias as graduações na carreira e um dos requisitos para isso são os estágios de qualificação que todos nós, tanto oficiais quanto praças, necessitamos passar. Esperamos que possam aproveitar ao máximo os conhecimentos que serão adquiridos durante esta formação.”

Já o comandante da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), tenente-coronel Bruno Marcel Souza Tocantins, explicou que, durante a capacitação, os militares vão obter novos conhecimentos com as disciplinas de Procedimento Operacional Padrão, Legislação Policial, Planejamento Estratégico, Liderança e outras qualificações. "Essa turma marca o início de um curso que busca adequar as práticas policiais às exigências que o mundo tecnológico nos impõe. Não tem como pensarmos em avanço nas atividades da Polícia Militar sem passar pelo progresso do ensino da instituição. É na educação, na capacitação do policial, que atingiremos os melhores resultados."

A aula inaugural iniciou com a palestra “Organizações Criminosas no Brasil”, da juíza Ana Cristina Silva Mendes, da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ainda durante o dia de hoje, serão ministradas as palestras “Policiamento real em ambiente virtual”, com o tenente-coronel Clarindo Castro, e “Sistema SIGADOC na prática”, com a sargento Adriana Rodrigues de Oliveira Prudêncio.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição: Imagem 1: fotografia colorida onde aparece, em primeiro plano, a desembargadora Helena Maria falando ao microfone em um púlpito transparente. Ela é uma mulher branca, de cabelos pretos, e usa óculos e um vestido estampado. Ao fundo, em segundo plano, a mesa de autoridades. Imagem 2: fotografia colorida do auditório lotado, todos em pé. Em primeiro plano, uma fila de autoridades, com a desembargadora Helena Maria ao centro.

Lígia Saito (com informações da PMMT)

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)

Fotos: SD PM Luiz Souza

Fonte: Tribunal de Justiça de MT