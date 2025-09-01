Diretores participam de palestras para reforçar aprendizagem nas escolas de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia nesta segunda-feira (1º) um ciclo de qualificação para os diretores, coordenadores e professores das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), visando ao melhor desempenho dos estudantes da rede pública nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Nos próximos 45 dias, por conta dessa avaliação, serão intensificadas as aulas de Língua Portuguesa e Matemática.

Trata-se de uma avaliação realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que medirá o conhecimento dos estudantes matriculados no 2º, 5º e 9º ano. As provas deverão ocorrer no período de 20 a 31 de outubro deste ano.

A qualificação dos diretores, que envolve palestras e discussões a respeito da metodologia de ensino, ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), no Hotel Fazenda Mato Grosso. Houve uma palestra com o professor Paulo César Magri, que também é pedagogo, pós-graduado em metodologia do ensino da matemática, palestrante e escritor.

“A qualificação dos professores será constante, associada ainda às condições de trabalho, para que nossas crianças tenham plena aprendizagem”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

No período da tarde, a qualificação será destinada aos coordenadores escolares. A partir de terça-feira (2), a qualificação será exclusiva aos professores.

“A obtenção de bons resultados dos estudantes passa pela qualificação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Um bom desempenho dos estudantes é essencial, até porque esses resultados do SAEB pautam o desempenho do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, explica a professora Thatiany Soares Correa.

