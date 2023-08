24/08/2023

Diretoria da BPW Cuiabá toma posse na Câmara após eleição histórica

A nova diretoria da Associação de Mulheres de Negócios Profissionais de Cuiabá (BPW Cuiabá) tomou posse na noite de quarta-feira (23) em momento histórico e marcado por muitas emoções. Pela primeira em 22 anos, a diretoria foi eleita voto a voto.

A nova presidente Rubia Ranzani agradeceu ao vereador Rodrigo de Arruda e Sá (Cidadania) e a Câmara de Vereadores por sediar o evento, que reúne mulheres de negócios da capital.

“Nós estarmos aqui na Casa do Povo, sendo homenageadas, recebendo esse título, tomando posse, toda a minha gratidão, representa muito para nós. Eu me sinto honrada de ter sido escolhida pela grande maioria da BPW Cuiabá, assim como toda a diretoria. Vocês, mulheres, são a razão da nossa BPW e nós queremos promover a união, a conexão, a justiça entre nós, não só nós associadas, mas entre as mulheres”, disse.

O evento reuniu representantes da BPW Brasil e de cidades vizinhas como Várzea Grande e de Chapada dos Guimarães. A posse também reuniu autoridades como o secretário estadual de Cultura, Esportes e Lazer, Jefferson Neves, e o secretário municipal de Cultura, Esportes e Lazer, Aluizio Leite, e a conselheira superior da BPW, Marisa Bazo.

O vereador Rodrigo de Arruda e Sá destacou que estava feliz em participar da cerimônia e uma honra em abrir a Casa do Povo para as mulheres da BPW Cuiabá.

“A mulher sempre está encabeçando as coisas, por ter um sentido mais aguçado. Ela é trabalhadora, corre atrás dos objetivos, e tem um poder de convencimento muito grande. Nada melhor que vocês estarem a frente desse trabalho hoje unidas, trazendo a prosperidade, a economia, fomentando comércio de Cuiabá. Vocês são a liderança de grandes empresas e eu quero aqui só deixar a disposição do nosso trabalho, conte com a gente aqui na Câmara de Cuiabá”.

Ele também se colocou à disposição para ajudar a propor políticas públicas de fomento à economia em parceria com a BPW Cuiabá para que possa movimentar o comércio e setor de serviços, gerando emprego e renda.

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) também prestigiou o evento e destacou em seu discurso que as mulheres estão dispostas a servir e que o movimento da BPW, espalhado por todo o mundo, mostra a força da mulher nos negócios.

“Nós inspiramos pessoas que nós nem imaginamos que estão nos olhando. Vocês inspiram pessoas que talvez nem vocês nem imaginam que estão olhando para vocês. A gente tem aqui empresárias de vários segmentos e que vocês possam tomar esse novo ciclo como uma grande oportunidade de fazer com que outras pessoas entendam que é possível chegar onde se pretende, com muito esforço e trabalho”.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT