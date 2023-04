Dirigir sem habilitação e Licenciamento são as infrações mais recorrentes nas ações de fiscalização

Nos três primeiros meses deste ano, 254 pessoas foram autuadas por dirigir veículo sem o Licenciamento e 150 por conduzir sem possuir habilitação durante as operações diárias realizadas em Cuiabá pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). Tanto a CNH quanto o Licenciamento são documentos de porte obrigatório para a condução do veículo.

Os flagrantes de inabilitados na condução de veículo e pessoas sem o porte do Licenciamento do ano são recorrentes nas ações de fiscalização de trânsito. Dirigir sem possuir habilitação, por exemplo, é uma infração de trânsito gravíssima, no valor de R$ 880,41.

“A pessoa que dirige sem habilitação gera uma insegurança viária que pode acarretar em acidentes, lesões e até morte no trânsito. E isso causa um encargo para toda a sociedade”, observou o coordenador de Conformidade Legal do Detran-MT, Joel Almeida de Sousa.

Além dos flagrantes de inabilitados e condutores sem o Licenciamento do veículo, também foram autuadas 137 pessoas por conduzirem veículos com calçados que não se firmam aos pés (como chinelos e sandálias sem alças traseiras que comprometem a utilização dos pedais) e 118 pessoas sem o cinto de segurança, equipamento de retenção obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

Nas operações realizadas de janeiro a março foram confeccionados 858 Autos de Infração de Trânsito, 673 veículos foram abordados e 111 motos e 84 carros removidos por infrações diversas. As ações são realizadas pelo Detran, por meio da Coordenadoria de Conformidade Legal, com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Semob

A diretora de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale, ressalta que o trabalho diário dos agentes de trânsito é de suma importância para promover a segurança nas vias públicas e também orientar os condutores para que trafeguem dentro das normas de trânsito. “Ao cumprir as normas de trânsito o condutor preserva a sua vida e a de terceiros, além de exercer sua cidadania com respeito e responsabilidade”, ressaltou a diretora.

Além das operações diárias em Cuiabá e Várzea Grande a equipe da Coordenadoria de Conformidade Legal do Detran-MT também participa das operações integradas Lei Seca que são comandadas pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com apoio das forças de Segurança do Estado.