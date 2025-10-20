ELEIÇÕES
Distrito de Nova Poxoréu atenderá população com pendências eleitorais
A população do distrito de Nova Poxoréu, no município de Poxoréu (a 254 km de Cuiabá), terá a oportunidade de usufruir dos serviços essenciais da Justiça Eleitoral. O cartório da 47ª Zona Eleitoral (ZE) realizará um mutirão de atendimento nos dias 20 e 21 de outubro, das 8h30 às 18h, na Escola Municipal Profª “Leila Aparecida de Oliveira da Silva”. A iniciativa visa estimular a ampliação da cobertura biométrica e a quitação eleitoral no município, além de estimular o alistamento de estudantes no processo eleitoral.
O foco no cadastro biométrico atende à campanha “Biometria 100%”, em que a Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) busca atingir a meta de cobertura para, no mínimo, 98% do eleitorado estadual em 2025. Além deste serviço, serão ofertados: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência, regularização do título e emissão de segunda via e de guia para pagamento de multas eleitorais.
O cartório eleitoral já identificou 16 estudantes da escola aptas pela idade a tirar o primeiro título – o voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos – e 34 pessoas com pendências eleitorais.
Segundo o chefe de Cartório da 47ª ZE, Wesley de Lima, o desenvolvimento de ações voltadas ao público estudantil reforça o compromisso da Justiça Eleitoral pela inclusão. “A ação realizada também tem por objetivo fomentar a participação política dos estudantes e o exercício da cidadania pela comunidade em geral, com o enfoque na emissão do primeiro título e no aumento do índice de eleitores com biometria. A expectativa é agregar aos alunos a experiência e o conhecimento sobre aspectos da vida cidadã”, declarou.
Para usufruir da maioria dos serviços, basta levar o documento oficial com foto, físico ou digital. Em caso de alistamento, transferência e regularização, é preciso apresentar um comprovante de domicílio atualizado. Homens maiores de 18 anos que desejam tirar o primeiro título também devem apresentar o comprovante de quitação militar.
Panorama biométrico
Atualmente, o município de Poxoréu conta com 14.627 pessoas aptas a votar, das quais 14.109 (96,46%) já realizaram o cadastro biométrico, enquanto 518 (3,54%) ainda não coletaram a biometria. Com 936 eleitores(as), o distrito de Nova Poxoréu possui 893 (95,41%) pessoas com biometria e 43 (4,59%) sem o cadastro.
Estagiária: Laís Guilherme(supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: Esta imagem mostra um espaço aberto com gramado verde no primeiro plano e um edifício com telhado de cerâmica vermelha ao fundo. O edifício aberto tem uma estrutura central octogonal com janelas no topo e é cercado por colunas brancas que sustentam o telhado. É possível ver árvores no fundo da fotografia.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Grupo da Justiça Eleitoral de Mato Grosso encerra participação no ExpoJud 2025, em Brasília
Um grupo formado por oito membros, representando o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), encerrou nesta quinta-feira (16) a participação, no ExpoJud 2025, o maior Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação e Direito, em Brasília. Em sua 9ª edição, é considerado o maior evento do gênero para o ecossistema de Justiça e Órgãos de Controle. As atividades, que começaram no dia 14 de outubro, reuniram, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), aproximadamente 3 mil participantes, 200 palestrantes e especialistas, 130 expositores e 446 instituições convidadas.
Participaram do evento pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso o juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MT, Luís Aparecido Bortolussi Júnior; o juiz-auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), Marcelo Sebastião Prado de Moraes; o diretor-geral da instituição, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo; o secretário de Tecnologia da Informação, Leon Manoel Campos dos Santos Filho; a coordenadora de Gestão da Informação da Secretaria Judiciária, Marcela Alves Lopes Mendes de Oliveira e os assessores Hernandesio de Lima (Jurídico), Kelsen de França Magalhães (técnico da CRE-MT) e Márcio Conceição de Lara Cunha (Planejamento e Gestão Estratégica).
O ExpoJud promoveu debates sobre inteligência artificial, automação de processos, cibersegurança, governança, gestão de pessoas e futurismo com um olhar para soluções que tornem o Judiciário brasileiro mais eficiente e conectado com as necessidades da sociedade. Bortulussi destacou o compromisso do TRE-MT com a inovação, a sustentabilidade e a melhoria contínua da prestação jurisdicional, incorporando soluções tecnológicas e boas práticas de gestão para aprimorar cada vez mais o serviço eleitoral oferecido à sociedade.
“Foi uma oportunidade valiosa para o TRE-MT endossar seu compromisso com a inovação e com a modernização da Justiça Eleitoral. O evento nos proporcionou um ambiente de intenso compartilhamento de experiências e de aproximação com as mais recentes soluções tecnológicas aplicadas ao Direito e à gestão pública. Iniciativas como o ExpoJud contribuem para inspirar novas práticas e fortalecer a cultura da inovação em todo o Poder Judiciário”, avaliou o juiz-auxiliar da Presidência do TRE-MT.
Na análise do diretor-geral do TRE-MT, o evento foi um espaço estratégico para fortalecer parcerias que impulsionem a modernização da gestão pública. “A Justiça Eleitoral em Mato Grosso tem investido continuamente em soluções tecnológicas que ampliam a eficiência administrativa, aprimoram a prestação de serviços e fortalecem a transparência institucional. Esse ambiente nos permitiu conhecer práticas inovadoras de outros tribunais, conectando pessoas, ideias e exemplos que ajudam a impulsionar o futuro da administração pública e da Justiça Eleitoral”, avaliou Mauro Sérgio Rodrigues Diogo.
Para a coordenadora de Gestão de Inovação, eventos como este demonstram que tecnologia e inovação são pilares fundamentais para garantir uma Justiça mais acessível, segura e alinhada às demandas da sociedade contemporânea. “Participar do ExpoJud foi uma experiência transformadora. Tivemos contato com experimentos e soluções que pareciam pertencer ao futuro, mas que já estão ao alcance do Poder Judiciário. Essa vivência reforça a importância de consolidar uma cultura de inovação viva e colaborativa, capaz de envolver servidores e gestores na construção de soluções criativas e centradas no cidadão”, destacou Marcela Alves Lopes Mendes de Oliveira, que também é membro do AgoraQuãndo!? Lab do TRE-MT.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra sete homens em frente à entrada de um evento, identificada pelo letreiro “ExpoJud X” em destaque. O grupo representa a Justiça Eleitoral de Mato Grosso no evento e está em uma área de transição, com iluminação em tons de verde e preto ao redor do portal. Todos estão vestidos de forma social ou casual, e alguns usam crachás, indicando a participação no congresso. Eles posam de forma organizada para a foto.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Curso mobiliza magistratura eleitoral com temas inovadores e inclusivos
Magistrados e magistradas eleitorais mato-grossenses que estão fazendo o Curso de Aperfeiçoamento da Magistratura Eleitoral participam, nesta sexta-feira (17.10), do segundo encontro presencial da iniciativa. A participação dos juízes e juízas se deu por meio de videoconferência, viabilizada pelo Tribunal, na Sala de Reuniões e Audiências, em Cuiabá.
Ao todo, o segundo encontro, que ocorre durante todo o dia, conta com aproximadamente 400 pessoas, que acompanham de modo virtual, em todo o Brasil. O curso é realizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e é destinado a magistrados e magistradas que exercem ou pretendem exercer as funções de juiz ou juíza eleitoral.
Na abertura, o diretor da EJE/TSE, ministro Cristiano Zanin, destacou a importância da capacitação, demonstrada pela adesão dos Tribunais Regionais. “A grande participação mostra a utilidade deste curso de aperfeiçoamento para o processo eleitoral do próximo ano. O propósito é de reforçar o compromisso da EJE com o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral. Além de capacitar magistrados e magistradas, este será um importante espaço de interlocução direta, já que os participantes, de todo o Brasil, são estimulados a participarem e debaterem os assuntos abordados. Que seja um curso inspirador a todos e todas”.
O diretor-geral da Enfam, ministro Benedito Gonçalves, disse que este é o momento de agradecer. “Agradeço a oportunidade que a Escola Nacional de Formação de Magistrados, dá aos juízes e juízas eleitorais, com este curso. Nada melhor que trabalhar com este público assuntos como Inteligência Artificial (IA), entre outros, que são de extrema importância para a Justiça Eleitoral. Estou cada vez mais contente com essa missão educacional profissional junto à EJE”.
A aula magna “Cidadania, Inclusão e Diversidade no Processo Eleitoral” foi ministrada pela vice-diretora da EJE/TSE, ministra substituta Vera Lúcia Araújo. Ela ressaltou a evolução do processo eleitoral no Brasil e a importância de priorizar a questão da diversidade nas eleições. “Acompanhei desde antes da votação eletrônica e é muito gratificante ver onde chegamos. E não digo apenas com relação à votação eletrônica, mas quanto a higidez do processo eleitoral como um todo. A gente acumulou conquistas muito singulares na Justiça Eleitoral brasileira. É importante contemplar, também, a diversidade do que somos, é uma experiência própria e posso dizer com toda segurança de que é um marco na nossa história institucional”.
Conteúdo qualificado
O juiz Guilherme Leite Roriz, que atuou, até o momento na 11ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, com sede em Aripuanã, classificou o curso como de suma importância. “Especificadamente com relação à Inteligência Artificial, é uma temática muito importante para entendermos a complexidade da sociedade, o avanço da tecnologia, em especial no ambiente eleitoral. Debatemos muito a questão das notícias falsas, o uso de IA para poder impulsionar o movimento eleitoral de candidatos, o poder dela no processo eleitoral, com capacidade até de influenciar no resultado, na decisão do eleitor. E essa não é só uma característica do Brasil, essa influência digital na Justiça Eleitoral, nas eleições, é uma característica mundial. O curso traz essa visão mais ampla, com professores extremamente qualificados, com matérias muito densas, então, está sendo bastante proveitoso”, avaliou.
Segundo a juíza da 25ª Zona Eleitoral, Djéssica Giseli Küntzer, além da IA, que considera uma temática relevante, a diversidade dentro do processo eleitoral é outro ponto contemplado pela capacitação. “A aula magna trouxe dados sobre a questão do racismo, da participação hoje ainda muito fraca das próprias mulheres no pleito eleitoral, e são pontos que precisam ser melhorados. Precisamos, enquanto mulheres, enquanto população, sociedade, cidadãos, rever, na verdade, essa importância e elevar o número de participações de mulheres na política, mas de forma séria, e realmente também quando elas querem participar, que sejam acolhidas pelos demais participantes do pleito. O curso é muito importante e aborda também o uso da Inteligência Artificial, que vem aumentando cada vez mais e precisamos estar atentos, usar de forma segura, porque acaba melhorando os números, os índices, mas para isso é necessário esse aperfeiçoamento”.
O Curso de Aperfeiçoamento da Magistratura Eleitoral terá 120 horas de atividades, distribuídas em quatro módulos: Direito Eleitoral em Ambiente Digital; Cidadania, Inclusão e Diversidade no Processo Eleitoral; Temas de Direito Eleitoral; Atos Gerais, Segurança e Tecnologia das Eleições. As aulas ocorrem na modalidade presencial e assíncrona, pelas plataformas EaD da EJE/TSE e da Enfam, sem ônus de matrícula e mensalidade.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um grupo de magistrados e magistradas reunidos em uma sala de reuniões, assistindo a uma videoconferência projetada em uma tela. Na apresentação, uma mulher faz uma palestra, e há intérprete de Libras ao lado. Os participantes estão sentados à mesa, com notebooks e materiais de trabalho, acompanhando atentamente a transmissão. O ambiente é formal e institucional.
Fonte: TRE – MT
TCE-MT inicia auditoria externa para manutenção de certificações da ABNT
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em acompanhamento no Pronto-Socorro de Cuiabá
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Distrito de Nova Poxoréu atenderá população com pendências eleitorais
Segurança
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por...
Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira
A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de...
Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Cuiabá7 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá