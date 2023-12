Diversidade e inclusão dão “novas caras” às mensagens de fim de ano

Três homens foram presos nesta terça-feira (18.12) suspeitos de formação de quadrilha, furto de veículos e receptação, no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. Policiais militares do 1º, 3º, 10º Batalhão, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) recuperaram três carros, sendo duas caminhonetes e um Siena.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram informados acerca de um furto de uma caminhonete Hilux, na região central de Cuiabá. Em seguida, com apoio do setor de Inteligência do Bope, os policiais foram notificados de que o carro estaria em frente a um edifício, na Avenida Arquimedes Perreira Lima.

Uma testemunha informou que o condutor da caminhonete recebeu apoio do motorista de um Siena e que ambos fugiram sentido bairro Jardim Renascer. As equipes pediram apoio do Ciopaer, que localizou o carro.

Posteriormente, durante trabalho de ronda na região, os policiais chegaram até um lava-jato e identificaram o suspeitos, que tentaram fugir da abordagem. Um deles caiu em um entulho e ficou com escoriações pelo corpo, sendo levado para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do Bairro Verdão.

No lava-jato, os policiais localizaram uma segunda caminhonete com as placas adulteradas e registro de furto no último dia 13 dezembro. O dono do estabelecimento informou desconhecer a origem do veículo. Os suspeitos e todos os veículos recuperados foram encaminhados à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.