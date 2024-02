Divulgado edital com locais de provas do seletivo da saúde para 157 vagas

Já está disponível o edital com os locais de provas do Processo Seletivo Simplificado nº. 005/2023, para contratação temporária de 157 profissionais técnicos. As vagas ofertadas são para: Assistente Social (02), Auxiliar de Consultório Dentário (20 + 01 PCD), Cirurgião Dentista Clínica Geral (18), Enfermeiro (21 + 01 PCD), Farmacêutico/Bioquímico (06), Fisioterapeuta (04), Fonoaudiólogo (04), Psicólogo (05), Psicopedagogo (02), Técnico de Enfermagem (67 + 04 PCD) e Técnico em Segurança do Trabalho (02).

As provas serão realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada na avenida Alexandre Ferronato, no bairro Cidade Jardim, neste domingo (04). Os candidatos podem conferir o seu local de prova através do endereço eletrônico: https://www.sinop.mt.gov.br/fotos_downloads/523.pdf . O candidato deverá apresentar-se no local com no mínimo 30 minutos de antecedência para que possa se identificar e se acomodar na sala. O portão de acesso da instituição será fechado impreterivelmente às 07h45m.

O candidato deverá portar documentos pessoais com foto e CPF, conforme informado no ato de inscrição e, caso opte por documento digital/virtual, serão aceitos apenas nos aplicativos oficiais. Para o preenchimento do gabarito, será permitido apenas caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul. Qualquer dúvida sobre o seletivo deve ser sanada acessando o edital, que contém todas as informações necessárias.

A contratação será temporária, com duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por uma única vez, pelo mesmo prazo.O resultado final, após recursos, será divulgado em 28 de fevereiro.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT