Documentário de estatal chinesa e Grupo Band destaca protagonismo de Mato Grosso na relação Brasil-China

Um documentário produzido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com a emissora estatal chinesa CCTV, principal agência de notícias do país e do governo chinês, deu visibilidade inédita ao protagonismo de Mato Grosso na relação comercial e diplomática entre Brasil e China. A produção foi exibida durante a reunião do BRICS, realizada de 3 a 7 de julho no Rio de Janeiro, e apresentada para centenas de milhões de telespectadores chineses, mostrando como é o Brasil e como a China é vista.

Intitulado Bond With China, o documentário integra a programação especial da CCTV sobre os países-membros do bloco. A produção teve foco na cooperação entre os dois países, que completam 51 anos de relações diplomáticas e também mostrou as oportunidades econômicas e culturais entre China e Brasil, com destaque para as exportações de carne bovina, grãos, café e produtos sustentáveis, como a carne mato-grossense. Nenhum outro Estado brasileiro teve tanto destaque no documentário.

Representando o Estado na produção, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda; a diretora internacional da Invest MT, Ariana Guedes; e o presidente do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Caio Penido. Eles reforçaram o papel estratégico do Estado nas relações comerciais sino-brasileiras e mostraram, na prática, como Mato Grosso está preparado para expandir ainda mais sua presença no mercado asiático.

“Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil, são 35 milhões de cabeças, de melhor qualidade, mais competitivo e com sustentabilidade”, afirmou Cesar Miranda, que também preside o Conselho Deliberativo do Imac.

Segundo ele, o documentário reforça uma imagem internacional sólida para o Estado: “É uma vitrine que nenhum investimento em publicidade alcançaria. Uma oportunidade construída com trabalho técnico, articulação institucional e protagonismo real”.



Durante as gravações em Xangai, que é o maior centro econômico da China, a jornalista do Grupo Band, Maju de Arruda Leite, visitou restaurantes brasileiros, centros de distribuição de carne, supermercados e feiras internacionais como a Seal, além de espaços de promoção cultural como o Brasil Center. A diretora da Invest MT e servidora da Sedec, Ariana Guedes, destacou que a produção nasceu da parceria entre instituições brasileiras e chinesas, e teve seu roteiro enriquecido com sugestões do próprio governo de Mato Grosso.

“Conseguimos colocar o Estado no centro desse diálogo com a China. Além de mostrar nossos produtos, levamos nossa cultura, nossos biomas e nossa vocação para alimentar o mundo com responsabilidade. Queremos mais que comércio, queremos turistas, parcerias tecnológicas e laços de amizade”, disse Ariana.

O presidente do Imac, Caio Penido, ressaltou que os diferenciais ambientais e genéticos do estado garantem à carne mato-grossense uma posição de destaque.

“Mato Grosso abriga três biomas, Amazônia, Cerrado e Pantanal, e tem a maior biodiversidade do planeta. A genética do nosso rebanho nos permite entregar carne de qualidade superior, com rastreabilidade e sustentabilidade, exigências do mercado chinês”.

Além de apresentar a trajetória dos produtos brasileiros no mercado asiático, o documentário também mostrou a assinatura de parcerias em distritos estratégicos de Xangai para facilitar o acesso de empresas brasileiras à China. Uma dessas ações foi a aproximação do Invest MT com o distrito de Yangpu, que se tornou referência em inovação e economia digital no país.

O documentário está em mandarim e apenas alguns trechos em português. Ele foi lançado apenas na China e ainda não foi divulgado no Brasil. Quem quiser ver basta clicar no link.

Fonte: Governo MT – MT