Documentário resgata história de Cuiabá por meio de seus imóveis

Em resposta ao ministro da Agricultura e Pecuária (MAPA), senador mato-grossense Carlos Fávaro (PSD), pelo instagran nesta quinta-feira (17), o senador em exercício Mauro Carvalho (União Brasil), que está na vaga devido licença do senador titular, Wellington Fagundes (PL), disse que se há um beneficiário político com a Aprosoja em Mato Grosso é “o ministro Carlos Fávaro”.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST da Câmara Federal, nesta quinta-feira, o ministro Carlos Fávaro disse que “a Aprosoja perdeu legitimidade nos temas e na forma de como conduzir. Ela se politizou”, disse o ministro

No vídeo disparado no instagran, o senador Mauro Carvalho questiona a fala do ministro.

“Olá pessoal, estou gravando esse vídeo em função do que vi hoje na CPI do MST, me surpreendeu muito as palavras do ministro Carlos Fávaro, dizendo que a Aprosoja se desvirtuou e tomou o seu rumo na área política. Ora, se alguém se beneficiou da Aprosoja politicamente, foi o próprio ministro Carlos Fávaro, que saiu da presidência da Aprosoja para vice-governador na gestão do governador Pedro Taques, depois se tornou senador e hoje é ministro de Estado da Agricultura. Então, o único beneficiário politicamente da Aprosoja foi o próprio ministro Carlos Fávaro, porque não tem nenhum outro presidente que assumiu a Aprosoja, que se tornou político depois”, argumentou o senador no vídeo.

Mauro Carvalho fez questão de reafirmar o seu apoio às entidades do agronegócio mato-grossense. “E eu quero reiterar aqui o meu total apoio à Aprosoja, a AMPA, Acrimat e Famato. Vocês têm a minha admiração e o meu respeito. Os produtores de Mato Grosso fazem a diferença no desenvolvimento e no crescimento desse Estado. Então, a minha admiração a todos vocês. Aprosoja hoje, para vocês terem uma ideia, tem mais de oito mil associados. Pequeno, médio e grande, todos têm o meu respeito”, completou.