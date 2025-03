Documentário sobre a ditadura militar em MT estreia no Cine Teatro Cuiabá nesta sexta-feira (21)

O estande de Mato Grosso foi um dos grandes destaques do primeiro dia da Pesca & Companhia Trade Show 2025, maior feira da América Latina voltada ao mercado profissional de pesca, camping, tiro esportivo e cutelaria. Com 90 metros quadrados, o espaço atraiu milhares de visitantes e se consolidou como o mais movimentado da feira, com ativações, sorteios e experiências que destacaram o estado como um dos principais destinos de pesca do Brasil.

A presença de 15 empresários e gestores municipais, que se uniram para promover o turismo de pesca mato-grossense, mostrou a força do setor privado na promoção do estado. Entre as ações realizadas, houve degustação de pratos típicos preparados com peixes de cultivo, como pintado e tambatinga, vindos diretamente de uma piscicultura de Nova Marilândia, além de sorteios de prêmios e passeios que, juntos, somam até R$ 150 mil em valor.

Um dos pontos altos do dia foi o happy hour no estande, com a participação especial da cantora Naiara Azevedo, que fez uma apresentação surpresa e animou o público presente. A movimentação constante e o clima descontraído fizeram do espaço mato-grossense o mais comentado entre os expositores e visitantes.

Para o vice-prefeito de Itaúba e empresário do setor, Douglas Aziliero, a participação na feira reflete o novo momento da pesca esportiva no estado, impulsionado pela Lei do Transporte Zero e também pela importância que o Estado dá a pesca esportiva, ao proporcionar um estande para que negócios sejam fechados.

“São três anos que Itaúba se faz presente na feira. É fundamental esse apoio do Governo com essas ativações, sorteios. O estande de Mato Grosso é uma grande vitrine de negócios”.

O secretário adjunto Felipe Wellaton destacou que o protagonismo do estande é resultado da união entre governo e empresários. “Se o protagonista é o peixe, os diretores desse filme são os empresários. Mato Grosso tem três grandes bacias, uma diversidade impressionante e hoje oferece uma experiência única para quem pratica pesca esportiva. É turismo com negócio, renda e preservação ambiental”, disse.

A Pesca & Companhia Trade Show, realizada desde 2007, chega à sua 17ª edição com mais de 20 mil visitantes esperados e centenas de marcas expondo produtos e serviços. Mato Grosso se apresenta como um dos principais polos da pesca esportiva nacional, reunindo diversidade natural, estrutura de atendimento e políticas públicas alinhadas com a sustentabilidade.

Fonte: Governo MT – MT