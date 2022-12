Dois anos de avanços: Presidente divulga Relatório de Gestão 2021/2022

As entregas realizadas pela atual Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso, sob a presidência da desembargadora Maria Helena Póvoas, estão disponíveis no As entregas realizadas pela atual Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso, sob a presidência da desembargadora Maria Helena Póvoas, estão disponíveis no Relatório de Gestão 2021/2022 . A divulgação foi feita durante o Encontro da Magistratura, realizado na manhã desta quarta-feira (7 de dezembro), no Plenário 1 do Tribunal de Justiça, em Cuiabá.

Diferenciado, no formato de portal, acessível com recurso para pessoa com deficiência na descrição das imagens, o Relatório presta contas à sociedade e apresenta a consolidação das ações desenvolvidas ao longo desses dois anos, alinhadas com a estratégia do Poder Judiciário Nacional, como a Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, Gestão de Pessoas, Fortalecimento no combate à violência contra a mulher, Tecnologia da Informação, entre outros.

Obras de infraestrutura em todo Estado, que garantem melhor atendimento da população, constam no relatório, a exemplo do novo Fórum de Várzea Grande, cujo trâmite e construção perpassou por várias gestões, e foi entregue em 2022.

Também estão elencadas as ações voltadas ao Primeiro Grau de Jurisdição, uma das prioridades da atual gestão, como a posse de 30 novos juízes que completaram o quadro em todas as comarcas do Estado. Nomeação de servidores que reforçam o atendimento no interior também está registrada no relatório.

O resultado histórico no Ranking Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a conquista pelo segundo ano consecutivo do Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade e o Prêmio Nacional na categoria Tribunal, conferido ao aplicativo SOS Mulher-MT Botão do Pânico estão entre os destaques na capa do portal.

Campanhas de conscientização, a evolução do Processo Judicial Eletrônico, Inovação e Tecnologia, Acessibilidade e Inclusão, Projetos, Núcleos e Comissões, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica (Cemulher-MT), Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso (GMF/MT), Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), Diretoria-Geral estão disponíveis com suas respectivas ações neste biênio.

As entregas de todas as Coordenadorias também estão disponíveis e demonstram o avanço pelo qual passou o Poder Judiciário de Mato Grosso, mesmo em meio a pandemia da Covid-19.

Em formato totalmente digital, acompanhando a evolução tecnológica e primando pela economia em relação ao uso de papel, o Relatório de Gestão foi desenvolvido também em versão para celular, podendo ser acessado de qualquer lugar.

O Relatório de Gestão foi desenvolvido pela Coordenadoria de Comunicação e Coordenaria de Tecnologia da Informação, em parceria com as demais áreas do TJMT.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT