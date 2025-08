Dois cabos são presos suspeitos de facilitar fuga de bandidos em Brasnorte

Integrantes do grupo criminoso envolvido a uma agência bancária no município de Brasnorte foram presos, pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (2.8), sendo parte da quadrilha localizada em uma residência no município de Vilhena (RO). Outros dois envolvidos tiveram a prisão realizada em Brasnorte.

As ações, que resultaram na prisão do grupo criminoso, foram realizadas pelas equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e das Delegacias da Regional de Tangará da Serra. Os trabalhos também contaram com apoio da Polícia Civil de Rondônia.

Entre os presos estão pelo menos quatro envolvidos diretamente na execução do roubo, além de outras pessoas apontadas como colaboradores e participes.

O ataque

Um grupo de quatro criminosos invadiu uma agência bancária do município no início da tarde desta quinta-feira, e, ao ser surpreendido pela Polícia Militar, fugiu levando reféns.

As forças de segurança iniciaram perseguição aos criminosos, que liberaram os dois reféns durante a fuga, a caminho de Juína, e fugiram para uma região de mata.

Fonte: Policia Civil MT – MT