Dois empreendimentos de MT conquistam vaga em seleção nacional de 101 experiência turísticas

Dois empreendimentos de Mato Grosso foram selecionados no projeto Feel Brasil da Embratur e Sebrae, que elaborou uma lista de 101 experiências turísticas em 61 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, para serem promovidas internacionalmente em um portfólio de destinos turísticos.

O lançamento foi realizado na WTM Latin America, entre 14 e 16 de abril, em São Paulo. As duas experiências de Mato Grosso são de birdwatching – avistamento de aves -, área em que o estado se destaca como um dos principais destinos para os amantes desse nicho turístico. No eBird, banco de dados global sobre aves, estão catalogadas 1.808 espécies no Brasil, sendo que 50,11% delas podem ser encontradas em Mato Grosso.

Dentre os empreendimentos selecionados de Mato Grosso está o Jardim da Amazônia Lodge, de propriedade de Raquel Zanchet. Ele é um dos principais pontos de avistamento de aves no Estado. O empreendimento está localizado em São José do Rio Claro, porta de entrada da Amazônia mato-grossense. Além disso, ela oferece a Rota dos Primatas, experiência turística que permite observar tanto aves quanto macacos.

No Pantanal, Giuliano Bernardon é o representante no projeto. Proprietário do Aymara Lodge e diretor da Birding Pantanal, ele acredita que a iniciativa trará mais turistas estrangeiros para a região.

A secretária adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Maria Letícia Costa, explica que a estratégia de levar esses empresários para feiras internacionais foi fundamental para aumentar sua visibilidade junto à Embratur.

“Raquel é um exemplo claro. Quando começou com a observação de aves no Jardim da Amazônia, sempre participou conosco das feiras especializadas. Isso deu visibilidade à sua iniciativa perante a Embratur e o Sebrae. Ela evoluiu da observação de aves para a Rota dos Primatas, uma experiência única no Brasil. No ano passado, foi convidada para apresentar seu caso de sucesso na WTM em Londres”, disse Simone, destacando o papel do governo em promover essas novas experiências turísticas.

Giuliano Bernardon comenta que é importante esse investimento federal a esses nichos de mercado não tão conhecidos, como observação de aves, observação de vida silvestre e apostar nisso no mercado internacional. Ele reconhece que a participação do Governo do Estado em feiras de turismo, é um grande aliado para fomentar negócios e trazer mais visibilidade.

“O apoio do governo, seja em nível federal, estadual ou municipal, é essencial. Essas feiras e rodadas de negócios são fundamentais, principalmente para o mercado internacional. O turismo funciona melhor quando há parceria entre o setor público e privado. Sem o apoio governamental, fica muito mais difícil crescer”, afirmou.

Nos últimos três anos, Raquel Zanchet tem participado regularmente de feiras de turismo e destaca a importância do apoio do Governo de Mato Grosso.

“Além do trabalho da Secretaria, as ações do Sebrae em Mato Grosso têm sido fundamentais. É essa combinação de esforços que nos trouxe até aqui. Precisamos do trabalho conjunto do Sebrae, da Sedec, do Governo e do trade turístico para levar a imagem de Mato Grosso para o mundo”, concluiu.

