JUSTIÇA
Dois réus são condenados por morte de advogado em Primavera do Leste
Após um julgamento de cerca de 11 horas pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste (a 231 km de Cuiabá), dois réus foram condenados pelo homicídio qualificado de um advogado de 28 anos, ocorrido em uma avenida da cidade, em março de 2023. José Renato Cazanelli foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.Jacir Damião foi condenado a 22 anos, cinco meses e 15 dias de reclusão, enquanto Vitor Hugo Vaz recebeu a pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias. Ambos iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade.“O resultado do júri é uma resposta da Justiça ao crime que chocou Primavera do Leste. O caso ganhou grande repercussão pelo modo de execução do delito, pela brutalidade do ato e pelo fato de a vítima ser um jovem advogado, assassinado em plena avenida da cidade”, destacou a promotora de Justiça Tessaline Higuchi, que atuou em plenário.Conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, o crime foi cometido após uma discussão banal e de forma súbita. Jacir e Vitor Hugo, agindo em conjunto, mataram José Renato Cazanelli com um tiro na cabeça próximo a uma conveniência. A vítima estava acompanhada da namorada quando houve uma breve troca de palavras com os réus. Em seguida, Vitor Hugo provocou verbalmente a vítima, e Jacir atirou, rindo, sem que José Renato tivesse qualquer chance de reagir. Os dois homens fugiram em uma motocicleta, mas a ação foi registrada por câmeras de segurança.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Proteção de animais domésticos será debatida nesta sexta-feira (10)
A audiência pública híbrida com o tema “Debate sobre a implementação de medidas concretas voltadas à defesa e proteção de animais domésticos no contexto da política de bem-estar animal em Cuiabá” será realizada nesta sexta-feira (10), a partir das 14h. O debate é promovido pelas 15ª e 16ª Promotorias de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital. A consulta ocorre no auditório da Sede das Promotorias de Justiça da Capital, com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério Público de Mato Grosso no YouTube e pela plataforma Microsoft Teams. O objetivo é ouvir a sociedade e debater os desafios e soluções para a efetivação de medidas concretas de proteção aos animais domésticos, alinhadas à política de bem-estar animal no município. A sessão será presidida pelos promotores de Justiça Ana Luiza Ávila Peterlini de Souza e Joelson de Campos Maciel. Após a abertura, alguns convidados poderão fazer breves exposições (limitadas a 10 minutos) para contextualizar o tema. Em seguida, será aberta a palavra aos demais participantes, com tempo de até cinco minutos para manifestação, respeitando a ordem de inscrição.Foram convidados a participar da audiência pública o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), a Polícia Civil (por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente – Dema), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Hospital Veterinário da UFMT, a Diretoria de Bem-Estar Animal do Município de Cuiabá, as associações Lunaar, Tampatinhas Cuiabá e É o Bicho MT, a Universidade de Cuiabá (Unic), o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso (CRMV-MT), a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (por meio da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais), a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, além de todos os interessados no tema.Acesse aqui o edital.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Expedição Araguaia-Xingu: mulher adotada relembra infância difícil e destaca valor da entrega legal
Entre histórias de superação e acolhimento, um depoimento emocionou quem participou das atividades da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu, no município de Bom Jesus do Araguaia.
Enquanto ouvia atentamente as explicações sobre os processos de adoção e a importância da entrega voluntária, a merendeira Luciana Oliveira do Nascimento Farias decidiu contar algo que guardava há muito tempo: sua própria história.
“Fui muito, muito maltratada. Se houvesse um programa como esse [entrega voluntária], minha vida seria diferente. Certeza”, afirmou.
Luciana foi adotada ainda bebê, num contexto sem qualquer acompanhamento judicial. A mãe biológica, menor de idade e sem o apoio da família, entregou a filha a um casal que havia acabado de perder uma criança.
Para ela, a presença da Ceja na Expedição é mais do que uma ação informativa, é uma chance de evitar que outras crianças cresçam sem o amparo e o amor que merecem.
“Foi maravilhoso e gratificante [participar desse momento]. Contei um pouco da minha história, que me fez sofrer muito”, disse, com os olhos marejados.
A psicóloga Aretuza Wanesa de Deus Aburad, da Ceja, explica que o trabalho realizado durante a Expedição vai além da conscientização sobre adoção.
“Foram dias de profunda conexão. As pessoas chegaram tímidas, mas, aos poucos, começaram a se abrir. Ouvir histórias como a da Luciana reforça o quanto é essencial falar de adoção de forma responsável e humana”, contou.
Além de abordar o tema da adoção e da entrega voluntária, a Ceja também trabalhou ações educativas sobre violência doméstica e proteção de pessoas vulneráveis, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher/MT).
“Tudo está interligado. Muitas crianças que chegam a uma instituição são fruto de lares desestruturados, marcados pela violência. Nosso trabalho é também fazer com que as pessoas entendam que podem denunciar e buscar ajuda”, destacou Aretuza.
A professora Joelma Gomes de Souza Silva, da Escola Estadual Professor Gerson Carlos da Silva, onde aconteceram os atendimentos, que acompanhava a atividade, reforçou a importância de ampliar o diálogo sobre o tema nas escolas.
“São momentos que deveriam crescer mais. Todas as instituições precisam desse conhecimento. A entrega legal pode mudar a visão das pessoas e evitar adoções irregulares, como no caso da Luciana”, afirmou.
A Ceja é vinculada à Corregedoria-Geral da Justiça e tem a missão de orientar, executar e fiscalizar os procedimentos de colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas, atuando como autoridade central nos processos de adoção nacional e internacional.
7ª Expedição Araguaia-Xingu
A iniciativa, conduzida pelo juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT, contemplou nesta primeira fase os municípios de Campinápolis (Distrito de São José do Couto) e Bom Jesus do Araguaia. A Expedição Araguaia-Xingu é um importante instrumento de aproximação entre o Judiciário e a sociedade impactando diretamente a vida das comunidades por onde passa.
Parceiros da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) — nas áreas de Cultura e Esporte —, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
Acesse outras fotos da Expedição no Flickr do TJMT
Assista aos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZE6PGqKvzaI
https://www.youtube.com/watch?v=lII598YMIYw
https://www.youtube.com/watch?v=4J0gvQsgmbA
https://www.youtube.com/watch?v=hHjicE76Ax4&t=17s
Leia matérias relacionadas:
Ação da Expedição Araguaia-Xingu transforma vidas e renova esperanças por meio da cidadania
Parceria leva esporte e cidadania a estudantes durante a Expedição Araguaia-Xingu
Programa Verde Novo distribui mudas e promove educação ambiental na Expedição Araguaia-Xingu
Expedição inicia atendimentos em Bom Jesus do Araguaia e leva cidadania a regiões isoladas de MT
“Agora ele ficou feliz”: jovem indígena recebe o primeiro registro civil na Expedição Araguaia-Xingu
Com apoio da Justiça, moradora de São José do Couto reencontra sua identidade e autoestima
Acesso à cidadania transforma realidade de indígenas durante a Expedição Araguaia-Xingu
De São José do Couto a Bom Jesus do Araguaia: 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para próxima parada
Na Expedição Araguaia-Xingu, mãe recebe orientação para garantir direitos da filha adotiva
Um gasto a menos, um sonho a mais: união se concretiza com apoio da Justiça Comunitária em Expedição
Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição
Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido
Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto
Autor: Vitória Maria Sena
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Sine Sinop disponibiliza 318 vagas de emprego nesta quinta-feira (09)
TCE-MT realiza 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (10)
Contas de governo de Lucas do Rio Verde e Alto Paraguai recebem parecer favorável do TCE-MT
Proteção de animais domésticos será debatida nesta sexta-feira (10)
Exposição celebra Semana da Criança com lazer, aprendizado e valorização ambiental
Segurança
Polícia Civil prende idoso que matou vizinho em Pontes e Lacerda
Um idoso que matou por desavença o vizinho com um golpe de faca, na noite de quarta-feira (8.10), no município...
Polícia Militar prende sete faccionados e apreende seis armas de fogo em Cáceres
A Polícia Militar prendeu sete homens membros de facções criminosas e retiraram de circulação seis armas de fogo, nesta quarta-feira...
Polícia Civil cumpre 28 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa atuante em Jangada
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (9.10), a segunda fase da “Operação Devastate”, com o objetivo de dar cumprimento a...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
SEM INTERNET
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil2 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
Saúde3 dias atrás
Saúde estabelece formação e educação permanente de trabalhadores da atenção primária do SUS