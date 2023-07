Dois suplentes ocupam vagas de deputados titulares

Durante a visita da ministra Rosa Weber a Cuiabá, no dia 24 de julho, foi assinado o estatuto de criação da Cooperativa de Responsabilidade Social de Mato Grosso (COORES – MT). A cooperativa tem o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades produtivas com geração de emprego, empreendedorismo, criatividade, inovação, buscando por meio da qualificação e geração de renda a retomada da autonomia financeira e reinserção social de forma digna de mulheres cis e trans privadas de liberdade e egressas e seus familiares. Durante a visita da ministra Rosa Weber a Cuiabá, no dia 24 de julho, foi assinado o estatuto de criação da Cooperativa de Responsabilidade Social de Mato Grosso (COORES – MT). A cooperativa tem o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades produtivas com geração de emprego, empreendedorismo, criatividade, inovação, buscando por meio da qualificação e geração de renda a retomada da autonomia financeira e reinserção social de forma digna de mulheres cis e trans privadas de liberdade e egressas e seus familiares.

A demanda foi apresentada ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso (GMF-MT) pelas próprias mulheres que estão cumprindo pena e outras que já saíram o sistema penitenciário estadual e possuíam dificuldades para serem reinseridas no mercado formal de trabalho.

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, demonstrou apoio à iniciativa e reforçou a necessidade de dar visibilidade aos problemas sociais enfrentados por este grupo de pessoas.

“Eu aposto todas as minhas fichas nesse tipo de junção de ideias, de corações e de propósitos É da cooperação que nasce os melhores valores, então eu acredito que este é um trabalho extremamente valioso que resgata a dignidade e insere socialmente essas mulheres e seus familiares respeitando as suas individualidades e vulnerabilidades”, disse a presidente do TJMT.

A ministra Rosa Weber, que acumula as funções de presidente do Superior Tribunal Federal (STF) e presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconheceu o excelente trabalho que o GMF-MT tem desenvolvido no Estado de Mato Grosso com a supervisão do desembargador Orlando Perri e coordenação do juiz Geraldo Fidélis.

"Todos sabemos que existem dificuldades para o acesso ao mundo do trabalho e à moradia, o estigma dos antecedentes penais, as dificuldades cognitivas e a defasagem informacional (e também emocional), a vinculação e a dependência com relação ao 'mundo do crime' são apenas algumas das múltiplas dificuldades enfrentadas por aqueles que tiveram contato com o cárcere. Por isso, ter ações que se constroem no âmbito desta Campanha de Ressocialização Mato-Grossense é de um potencial de transformação social muito significativo", disse a ministra.

A presidente da COORES-MT, Monik Silveira Chaves de Moraes, explicou que a cooperativa é mais uma porta aberta para quem necessita de oportunidade. “Nós vamos atender mulheres cis e trans e também os seus familiares. Neste primeiro momento, estamos focadas em oferecer oportunidade de emprego no setor da costura. Fomos convidadas a confeccionar os uniformes das escolas militares de Mato Grosso e este será um momento de fomentar a transformação de vida dessas 56 mulheres que já estão cooperadas à COORES”, falou Monik.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, também aprovou as iniciativas de ressocialização promovidas pela Justiça Estadual. “Nós precisamos olhar para as pessoas e saber que elas são merecedoras de uma nova alternativa, de uma nova oportunidade. Eu louvo e parabenizo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso por essa iniciativa de se unir esforços para criar mecanismos que possam promover a ressocialização e reinclusão desses cidadãos que estiveram em conflito com a lei”, disse o governador.

Sobre a COORES – A sede da cooperativa vai dividir espaço com a Associação Mais Liberdade e o local já está em reforma para receber os setores administrativos de ambas instituições e a linha de produção de costura.

O prédio, cedido pela Prefeitura de Cuiabá pelos próximos 10 anos, fica localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 1556, Jardim Campo Verde e também deve contar com quadra poliesportiva e piscina.

Além do trabalho, a cooperativa deve oferecer contrapartidas sociais às cooperadas, como a distribuição de cestas básicas, auxílio transporte e cursos profissionalizantes para que as mulheres rompam o ciclo da pobreza.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: presidente Clarice Claudino está discursando no púlpito em cima do palmo. Em segundo plano estão 5 autoridades que estão observando a presidente e ao fundo temos a bandeira nacional brasileira e a bandeira de Mato Grosso. Segunda imagem: Ministra Rosa Weber em um enquadramento close-up. A ministra possui cabelos loiros e curtos, usa óculos e está com brincos, camisa e blazer verde claro. Em segundo plano temos as bandeiras nacional brasileira e a bandeira de Mato Grosso.

