Dorner decreta luto oficial e lamenta morte do pioneiro Sr. Arlindo Bellincanta

O prefeito Roberto Dorner decretará luto oficial, por três dias no município de Sinop, em razão do falecimento do pioneiro de Sinop, Sr. Arlindo Bellincanta.

Arlindo Bellincanta, nascido no Rio Grande do Sul, em 06 de dezembro de 1925, tinha 98 anos, casado e pai de quatro filhos, deixa um legado de pioneirismo e perseverança. Em 1982 juntou-se aos pioneiros de Sinop, inicialmente construindo seus negócios no ramo madeireiro, onde posteriormente expandiu, junto aos filhos, para a atividade frigorífica (Frialto)

O Sr. Arlindo, patriarca da família, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e por Sinop, onde desenvolveu suas atividades, há mais de 30 anos, com muita vontade de trabalhar e vencer na vida. Com exemplo educou filhos e ofereceu amor e ensinamentos a toda família.

O velório será no Memorial Luz e Vida, nesta quinta-feira, a partir das 4h até às 10h. O sepultamento será em seguida.

O prefeito Roberto Dorner, em nome de toda a administração, externa o seu mais profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT