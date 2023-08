Prestes a completar 49 anos e com uma população estimada em 196 mil habitantes segundo o IBGE, Sinop vive um momento de intenso desenvolvimento, com obras de infraestrutura, saúde e educação em andamento, economia aquecida e turismo em ascensão. Itens que foram destacados pelo prefeito Roberto Dorner, durante o lançamento da programação oficial do Festeja Sinop, em comemoração ao aniversário da cidade, na última semana. “Eu moro aqui há 44 anos em Sinop e nunca vi, nunca foi feita tanta obra como estamos fazendo hoje na cidade. Nós precisamos sempre estar inovando para que a população seja sempre contemplada e, a cidade de Sinop, um exemplo para todo o Estado”, disse Dorner, relembrando trabalhos como as quatro escolas construídas e inauguradas, as três que estão em construção, as pavimentações em vias importantes como a Nanci e a Ângela, por exemplo, além do da construção do hospital municipal cuja a ordem de serviço deve ser dada em breve.

Obras e serviços que devem ser comemorados de maneira efetiva no mês de setembro, quando Sinop completará idade nova. Mês que, conforme Dorner, o comércio local estará ainda mais aquecido devido ao Festeja. “O Festeja Sinop movimenta nosso comércio. Durante o período de festividade as vendas aumentam e a procura por serviços também e tudo isso reflete positivamente para economia local. Sinop vive um grande momento, por isso merece uma comemoração grandiosa, para todos os públicos e com muitas atrações”, destacou.

Na avaliação da secretária de Governo e Projetos Estratégicos, Faira Strapazzon, as festividades somam com o trabalho já em desenvolvimento. “Ter um pioneiro que participou de toda essa construção e esteve junto de tantos outros que auxiliaram no desenvolvimento e hoje representam a história dessa cidade, eu tenho convicção que não há melhor momento de compartilhar com todos os munícipes o que essa cidade é e se transforma a cada dia. Celebrar nesse momento, é uma grandiosidade que a gente faz, como sendo fruto do trabalho de cada um de vocês que nos representam. Quero dizer aqui sobre esse time da gestão do prefeito Roberto Dorner, que acredita nos projetos e desde o primeiro dia está engajado a apresentar projetos que trazem benefícios à comunidade. E hoje estamos aqui não apresentando apenas um leque de eventos de uma semana, mas sim, complementamos com o maior pacote de obras da história de sinop”, destacou.

Para o vereador e presidente do Legislativo Municipal, Paulinho Abreu, o período é festivo não apenas pelo aniversário da cidade, mas, principalmente, pelo momento que Sinop vive. “A Câmara sempre apoia as festividades. É um evento muito importante para resgatar nossas origens, para comemorar não só o aniversário da cidade, mas também o crescimento de Sinop, além de proporcionar à população entretenimento, turismo, nesse momento simbólico que é o mês de aniversário da cidade”, destacou.

As comemorações dos 49 anos ocorrerão do dia 2 ao dia 14 de setembro, com shows nacionais, Jogos Olímpicos, Torneio de Pesca, Festival de Praia e muitas outras atividades. Todas as atrações, datas, locais e horários das festividades de aniversário estão disponíveis no site oficial do Festeja Sinop: https://festeja.sinop.mt.gov.br/. Os conteúdos também podem ser acompanhados pelo site oficial https://www.sinop.mt.gov.br/ e pelas redes sociais da Prefeitura.

O Festeja Sinop conta com o apoio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT