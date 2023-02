Dorner lança nessa quinta programa “Escritura na Mão” para moradores da Comunidade Vitória

O prefeito Roberto Dorner fará o lançamento nessa quinta-feira (02), as 17h30, do programa de regularização fundiária, “Escritura na Mão”, para os moradores da Comunidade Vitória. A reunião de mobilização e apresentação das equipes de cadastramento social e topografia, dará sequencia ao cronograma de regulariações do programa. O evento, que contará também com a presença de secretários e vereadores, será na sede da Igreja Católica do bairro, na Rua A, nº 1021.

Os moradores da Comunidade Vitória, que aguardam há anos pelas escrituras, serão os próximos contemplados com o documento gratuito de propriedade dos imóveis, que serão entregues após o processo de coleta de documentos, que se inicia, imediatamente, após essa reunião de apresentação. No encontro, os moradores vão poder conhecer o programa e tirar dúvidas sobre o assunto com a gestão e equipe técnica. O processo é desenvolvido pela empresa Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern) que, a exemplo do que fez nos bairros com escrituras já entregues, está finalizando os processos de outros bairros.

Esse é o maior programa de regularização fundiária urbana já realizado no município, que tem como objetivo resolver um importante gargalo, que era a falta do título de propriedade de bairros antigos de Sinop. No final de 2022 foram entregues mais de 800 escrituras para moradores do Jardim do Ouro, Chácaras Planalto e Chácaras de Lazer São Cristóvão I e II. Nas últimas semanas, foram realizadas reuniões de mobilização nos bairros Parque das Araras 2 e Chácara Silvia, onde o trabalho já foi iniciado.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT