Dorner solicita à Pivetta 2ª unidade de escola militar para Sinop

O prefeito Roberto Dorner (Republicanos) voltou a cobrar por melhorias e construção de viadutos na BR-163, no perímetro urbano de Sinop, à representantes da Concessionária Rota Oeste, em encontro ocorrido, na última semana, em Cuiabá. “Eu fiz esse compromisso de estar acompanhando e cobrando, de perto por essas melhorias na BR-163. Nós temos cerca de 42 quilômetros de travessia urbana e precisamos que sejam feitos mais viadutos em nossa cidade, além da duplicação, para que a nossa população consiga fazer a travessia com a segurança necessária”, pontuou Dorner.

No encontro, que foi acompanhado também pela secretária de Governo, Faira Strapazzon, pelo Procurador-Geral Ivan Schneider e pelo vereador Toninho Bernardes, o prefeito destacou aos profissionais da concessionária alguns pontos críticos na rodovia e, também, sobre alternativas de passagens seguras para pedestres nas áreas escolares, a exemplo da região onde está localizada a Escola Municipal de Educação Básica Uilibaldo Vieira Gobbo (KM 840).

Apesar da rodovia ser de responsabilidade federal, Dorner, que é presidente da comissão pró BR-163 formada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental do Alto Teles Pires – CIDESA, mantém as constantes cobranças por melhorias. No início deste mês, por exemplo, o gestor protocolou junto ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, uma solicitação pedindo celeridade no processo de transferência de concessão pública da Rodovia Federal, no trecho que compreende o município de Itiquira/MT e Sinop/MT (distância de, aproximadamente, 840 quilômetros), da empresa Rota do Oeste para o Governo do Estado de Mato Grosso, em evento promovido pelo Sindicato Rural de Sinop.

Ainda em Cuiabá, a comitiva esteve reunida com o vice-governador Otaviano Pivetta; na Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA); no Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) e na Assembleia Legislativa.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT