Doutores Palhaços animam pacientes do Hospital Estadual Santa Casa na Semana da Criança

O Hospital Estadual Santa Casa, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou duas ações para animar os pacientes internados na Semana do Dia da Criança, comemorado neste domingo (12.10).

De acordo com a superintendente administrativa e financeira do Hospital Estadual, Lais Alves, a equipe promoveu uma festinha na brinquedoteca infantil, na tarde de sexta-feira (10.10), para alegrar as crianças que estão internadas.

“Como os pacientes não podem sair para comemorar o Dia da Criança em casa, nós fazemos a festinha na brinquedoteca do hospital”, informou.



Já os “Doutores Palhaços” do hospital atuaram em missão especial durante toda a manhã de quarta-feira (8.10), espalhando alegria e animação.

“As crianças interagem mais quando as doutoras palhaços estão por perto, ficam felizes e aquele momento as faz esquecer um pouco o período difícil de tratamento. E, mais do que isso, as acompanhantes entram na brincadeira e é um momento muito bom de descontração”, acrescentou Lais.

As servidoras Cinthya Machado, Silvanete Ferreira, Irinildes Penha e Leidylea Oliveira vivem, respectivamente, as palhaças Dra. Pantufa, Dra. Nete Gorete, Dra. Fominha e Dra. Pimpolha.

Conforme Cinthya, a Dra. Pantufa, as crianças reagiram de forma positiva, com muita alegria e entusiasmo e, mesmo as mais tímidas, com o tempo, pareciam se sentir mais à vontade e acabaram interagindo.

“Ficaram visivelmente surpresas e felizes, aproveitando o momento com os Doutores Palhaços. Com certeza, as crianças estavam mais animadas por ser o Dia das Crianças no domingo. Dava pra sentir a energia delas através dos sorrisos e os olhinhos brilhando. A ação foi muito especial e trouxe momentos de leveza e alegria. Isso fez o dia delas ainda mais divertido e significativo”, contou.

