MATO GROSSO
Doze condutores são presos e 36 veículos removidos em operações Lei Seca em Cuiabá
Duas edições da Operação Lei Seca realizadas em Cuiabá, na madrugada deste sábado, (11.10), resultaram na prisão de 12 condutores.
Desse total, 10 foram presas por embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito) e duas entregar seus veículos a pessoas não habilitadas (artigo 310 da mesma legislação).
As ações ocorreram simultaneamente na Avenida Carmindo de Campos, no Bairro Shangrilá, em pontos diferentes, porém próximos, com abordagens de condutores que trafegavam nos dois sentidos da pista.
De acordo com o relatório divulgado, 138 veículos foram fiscalizados e 140 testes de alcoolemia realizados, resultando na remoção de 36 veículos, sendo 25 carros e 11 motocicletas.
As operações foram iniciadas por volta das 3h da madrugada e se estenderam até às 6h, resultando, ainda, na aplicação de 62 multas por consumo de álcool, falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), confiar a direção do veículo a pessoas não habilitadas, licenciamento obrigatório, entre outras irregularidades.
Nos casos de prisões por embriaguez, além da autuação criminal com exigência do pagamento de fiança para responder pelo crime em liberdade, a multa inicial é de R$ 2,9 mil, podendo chegar a R$ 5,8 mil em caso de reincidência, além da suspensão da CNH, entre outras implicações legais.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM-MT), Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Doutores Palhaços animam pacientes do Hospital Estadual Santa Casa na Semana da Criança
O Hospital Estadual Santa Casa, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou duas ações para animar os pacientes internados na Semana do Dia da Criança, comemorado neste domingo (12.10).
De acordo com a superintendente administrativa e financeira do Hospital Estadual, Lais Alves, a equipe promoveu uma festinha na brinquedoteca infantil, na tarde de sexta-feira (10.10), para alegrar as crianças que estão internadas.
“Como os pacientes não podem sair para comemorar o Dia da Criança em casa, nós fazemos a festinha na brinquedoteca do hospital”, informou.
Já os “Doutores Palhaços” do hospital atuaram em missão especial durante toda a manhã de quarta-feira (8.10), espalhando alegria e animação.
“As crianças interagem mais quando as doutoras palhaços estão por perto, ficam felizes e aquele momento as faz esquecer um pouco o período difícil de tratamento. E, mais do que isso, as acompanhantes entram na brincadeira e é um momento muito bom de descontração”, acrescentou Lais.
As servidoras Cinthya Machado, Silvanete Ferreira, Irinildes Penha e Leidylea Oliveira vivem, respectivamente, as palhaças Dra. Pantufa, Dra. Nete Gorete, Dra. Fominha e Dra. Pimpolha.
Conforme Cinthya, a Dra. Pantufa, as crianças reagiram de forma positiva, com muita alegria e entusiasmo e, mesmo as mais tímidas, com o tempo, pareciam se sentir mais à vontade e acabaram interagindo.
“Ficaram visivelmente surpresas e felizes, aproveitando o momento com os Doutores Palhaços. Com certeza, as crianças estavam mais animadas por ser o Dia das Crianças no domingo. Dava pra sentir a energia delas através dos sorrisos e os olhinhos brilhando. A ação foi muito especial e trouxe momentos de leveza e alegria. Isso fez o dia delas ainda mais divertido e significativo”, contou.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Inscrições em processo seletivo para professores e técnicos da Seciteci encerram neste domingo (12)
Termina neste domingo (12.10) o prazo para as inscrições no processo seletivo da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci). A seletiva é destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores e técnicos de apoio educacional. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.
A seleção será realizada por meio de avaliação curricular, com análise de titulação e experiência profissional. O valor único da inscrição é de R$ 50,00 para todos os cargos.
O processo seletivo contempla mais de 100 perfis profissionais. Os salários para professores contratados variam de R$3.068,62 a R$12.274,47, conforme a carga horária e titulação. Para os técnicos de apoio educacional, a remuneração varia entre R$2.278,43 e R$3.037,93.
A divulgação do resultado preliminar será divulgada em 05 de novembro. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 10 de novembro, ambas listas serão divulgadas na barra “Editais” no site da Seciteci.
O Edital atende a demanda das 17 ETECs dos municípios de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande. Prevendo também a concessão de bolsas para atuação em unidades remotas.
*Com supervisão de Beatriz Passos
Fonte: Governo MT – MT
