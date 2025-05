Dr Eugênio faz caravana em defesa da pavimentação da rodovia estadual MT-322

O deputado Dr Eugênio de Paiva (PSB) vai comandar uma caravana (estradeiro) de lideranças políticas e indígenas para solicitar ao governo do estado a pavimentação da rodovia estadual MT-322.

O ato será realizado a partir das 7 horas desta sexta-feira (9), com saída do posto Alô Brasil, no município de Bom Jesus do Araguaia, com destino ao município de São José do Xingu. O deputado fez o convite para participação na caravana dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e população em geral.

Uma outra caravana deve sair de Matupá e Peixoto de Azevedo até São José do Xingu. A rodovia atravessa o Parque Nacional do Xingu.

“Vamos chamar a atenção do estado e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do governo federal, para uma demanda importante sobre a pavimentação da MT-322, que temos debatido aqui estes anos todos como representante do Araguaia”, explicou Dr. Eugênio, em sessão nesta quarta-feira (9/5), na Assembleia Legislativa.

O deputado afirmou que já houve evolução no início do asfaltamento da rodovia com 30 Km a partir do município de São José do Xingu. Mas é preciso avançar.

Dr Eugênio ainda ressaltou que comunidades indígenas defendem a pavimentação da rodovia. “Nós queremos asfalto. Nós não queremos andar na terra. Já fazemos isso, andando em rodovia pavimentada de Água Boa até Primavera do Leste, em cima de terras indígenas. Por que não podemos levar essa infraestrutura até São José de Xingu para as comunidades indígenas?”, relatou o parlamentar, sobre a reivindicação dos indígenas.

Ele explica que a forma de pensamento dos indígenas tem mudado sobre a urbanização e infraestrutura em suas terras.

“Isso mostra que a mentalidade das comunidades indígenas está mudando. Mostrando que essas ONGs (organizações não governamentais) internacionais querem nada mais do que embolsar o dinheiro dos indígenas e mantê-los sobre o cabresto e escravidão em nosso Estado de Mato Grosso”, comparou o deputado.

Fonte: ALMT – MT