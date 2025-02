Dr. Eugênio informa sobre construção de escola nova no distrito de Veranópolis, em Confresa

O deputado Dr. Eugênio de Paiva (PSB) comemorou o anúncio de uma nova escola a ser construída pela gestão do governador Mauro Mendes e vice-governador Otaviano Pivetta no distrito de Veranópolis, município de Confresa. A demanda era uma reivindicação antiga da comunidade local. A decisão foi tomada após visita ao município do secretário estadual de Educação, Alan Porto, nesta quarta-feira (12/2).

Ele citou principalmente o trabalho do vereador Geancarlos para concretizar a nova escola, junto com os vereadores Marli e Machim da Obra. O Governo do Estado anunciou a construção da nova escola no município para atender a demanda por educação. A população atual de Confresa é de 37.541 habitantes.

“Da articulação com o prefeito Ricardo Babinski, com a Câmara de Vereadores, a Seduc fechou a construção de uma escola nova para o distrito de Veranópolis, em Confresa. As duas escolas, municipal e estadual, que estavam caindo aos pedaços, serão substituídas por uma escola nova”, afirmou Dr. Eugênio, em sessão na Assembleia Legislativa.

“Quero aqui parabenizar a vereadora Marli, os vereadores Gean e o Machim por isso. O vereador Gean trabalha há 12 anos nessa pauta e nunca tinha a atenção e o carinho para concluir isso”, citou sobre o empenho do vereador com a causa.

Prefeito Ricardo

O prefeito de Confresa Ricardo Babinski parabenizou o governo do estado pela parceria e no compromisso com a educação do município.

“Este é um momento muito importante para Confresa. O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, está demonstrando seu compromisso com o município. Vamos seguir trabalhando juntos para garantir o futuro dos nossos estudantes e melhorar cada vez mais a educação da nossa cidade”, comentou o prefeito na visita do secretário Alan Porto.

O Deputado do Araguaia afirmou que no distrito de Veranópolis havia 3 escolas, uma de ensino infantil, uma de ensino fundamental e outra de ensino médio. E que uma solução paliativa não seria adequada.

“Estavam querendo passar os alunos do ensino médio para umas salas anexas do ensino infantil. Um verdadeiro absurdo”, avaliou. “Nós conseguimos fazer com que hoje o secretário Alan Porto fosse em Confresa, ele está lá, e anunciou a construção da escola”, disse.

Fonte: ALMT – MT