Dr. João defende preservação do homem pantaneiro e se posiciona contra ampliação do Parque Nacional do Pantanal
O deputado e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Dr. João (MDB), apresentou a Indicação nº 4649/2025, direcionada à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e ao presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Oliveira Pires em que solicita a criação de políticas públicas voltadas à preservação do homem pantaneiro e manifesta seu posicionamento contrário à proposta de ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense.
Para Dr. João, a proteção do bioma está diretamente ligada à presença e permanência das comunidades tradicionais que vivem e manejam a região há gerações. “O Pantanal não existe sem o homem pantaneiro. Ele é o verdadeiro guardião do bioma, conhece a dinâmica das águas, cuida das pastagens e mantém atividades sustentáveis como a pecuária extensiva, a pesca artesanal e a agricultura de subsistência. Sem ele, a preservação está ameaçada”, afirmou o deputado.
A proposta de ampliar em 47 mil hectares a área do Parque Nacional preocupa lideranças locais, uma vez que a unidade é de proteção integral, o que impede o manejo e restringe a convivência das comunidades no território. Segundo Dr. João, essa medida poderia agravar a saída dos pantaneiros de suas terras, processo que já vem ocorrendo devido a pressões ambientais, climáticas e econômicas.
“Não adianta expandir o Parque sem antes cuidar do que já existe e que hoje se encontra abandonado. O aumento da área apenas ampliará os problemas, afastando ainda mais os pantaneiros de suas propriedades e dificultando o manejo sustentável que sempre foi praticado”, completou.
Em sua justificativa, o deputado defendeu que o caminho para a preservação do Pantanal passa pela valorização do conhecimento local e pela adoção de instrumentos como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que remunera quem mantém práticas benéficas ao meio ambiente. “É preciso criar políticas públicas eficazes para incentivar a permanência do pantaneiro em seu território. O PSA é um exemplo de ação que pode valorizar quem realmente protege o bioma, ao invés de afastá-lo”, destacou.
Compromisso com o Pantanal – O deputado reiterou sua oposição à ampliação do Parque Nacional e defendeu que a prioridade seja o fortalecimento de políticas de proteção ao homem pantaneiro. “Antes de se falar em expansão, é preciso garantir condições para que o pantaneiro continue sendo o protagonista da preservação. A luta pelo Pantanal é também a luta pela sobrevivência da sua gente”, concluiu Dr. João.
Fonte: ALMT – MT
Ministério da Saúde debate regionalização da Saúde e Mais Médicos Especialistas em Mato Grosso
A Regionalização da Rede de Saúde e Descentralização da Atenção Especializada em Mato Grosso são tema de audiência pública nessa terça-feira (2), a partir das 9h, na Assembleia Legislativa (ALMT). O Ministério da Saúde vai apresentar o programa nacional de regionalização de atendimento e médicos especialistas “Agora Tem Especialistas” e orientar os gestores sobre como implantar essas medidas ne rede estadual e nos municípios de Mato Grosso. A audiência será realizada pela Comissão de Saúde, na Sala de Comissões.
O deputado e médico Lúdio Cabral (PT) destacou a importância de implantar o programa. “Mato Grosso é um estado de dimensões continentais, maior que muitos países, e com municípios muito distantes da capital. É muito importante regionalizar a atenção à saúde e oferecer atendimento especializado nas diversas regiões do estado, para que as pessoas tenham acesso a atendimento médico e tratamentos sem ter que se deslocar para Cuiabá todas as vezes. O Governo Federal, do presidente Lula, criou esse programa para ampliar o acesso da população à saúde na região em que elas vivem”, disse.
A audiência vai contar com a participação do assessor institucional para Assuntos Federativos da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior, além de outros técnicos do Ministério da Saúde, gestores públicos, e gestores de hospitais privados e filantrópicos.
Os objetivos do programa federal “Agora Tem Especialistas” são ampliar o atendimento em saúde em todo o Brasil, reduzir as filas de espera por atendimentos e procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), ampliar os atendimentos na rede privada para pacientes do SUS, expandir os atendimentos remotos por meio da Telessaúde, formar mais profissionais de saúde especializados e disponibilizar mais especialistas na rede de atendimento, entre outras ações.
Uma das ações do programa é o projeto “Mais Médicos Especialistas”, que busca ampliar o acesso da população à atenção especializada no SUS e reduzir as desigualdades regionais no acesso a médicos especialistas. O projeto promove a formação, fixação e atuação qualificada de médicos especialistas em regiões com maior vulnerabilidade social.
Serviço:
Audiência pública – Regionalização e Descentralização da Saúde
Data: 02/09
Horário: 9h
Local: Sala de Comissões – ALMT
Fonte: ALMT – MT
Várzea Grande é contemplada com o Mutirão da Cidadania Social da ALMT
O Mutirão da Cidadania Social realizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio do deputado Wilson Santos (PSD), chegou a sua quinta edição, neste último sábado (30), na Escola Municipal Alino Ferreira de Magalhães, no Jardim Maringá, em Várzea Grande. A ação atendeu centenas de pessoas e ofertou diversos tipos de serviços essenciais para a população, em parceria com a prefeita municipal Flávia Moretti (PL) e o vereador Charles da Educação (União Brasil) que contribuíram com a mobilização e organização do evento.
“Deste ano, esse é o quinto mutirão nosso, sendo o primeiro em Várzea Grande. São mais de 20 serviços essenciais sendo prestados à comunidade. A população compareceu em massa. Quero agradecer ao vereador Charles da Educação que ajudou na mobilização e organização, como, também, a prefeita Flávia Moretti, que trouxe diversos serviços das suas secretarias municipais. O povo merece! Trabalhamos com este tipo de ação, pois é rápido, direto e atende de fato à população”, comentou o parlamentar.
Flávia Moretti demonstrou satisfação com a parceria no projeto do mutirão e espera ampliar para outros bairros do município. “As portas da prefeitura estarão sempre abertas para este tipo de ação. Os nossos trabalhadores várzea-grandenses trabalham a semana toda e não conseguem ter acesso aos serviços públicos. Esse mutirão, em um sábado, já permite que eles tenham como resolver as pendências pessoais e fazerem os encaminhamentos necessários. Parabenizo o deputado Wilson Santos por escolher Várzea Grande para realizar este importante evento. Muito obrigada!”, declarou a prefeita.
“Esse mutirão trouxe diversos serviços para a comunidade que, muitas vezes, demoram a chegar. E, assim, atendemos aqueles munícipes que estão dentro dos bairros. Escolhemos essa região do Parque do Lago para atender os moradores de bairros circunvizinhos, principalmente aqueles mais vulneráveis. A parceria com o Wilson Santos foi muito positiva. Fico feliz de somarmos forças para atendermos às nossas famílias mais humildes”, posicionou o vereador Charles.
O líder comunitário Marcos Aurélio Santos de Brito, conhecido popularmente como Brito, marcou presença no mutirão e destacou a sua atuação direta nas 30 unidades básicas de saúde e pronto socorro por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. “Wilson Santos sempre com olhar humano aos mais vulneráveis. No mutirão, o público pôde ter a oportunidade de ter acesso ao clínico geral, oftalmologista, psicólogo, ter aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação, entre outros serviços. Essa ação é muito importante. A nossa Várzea Grande é muito carente, principalmente no setor da saúde”, disse.
A dona de casa Mirna Estela Gonçalves, moradora do bairro Santa Luzia, conseguiu resolver a situação dos dois filhos pequenos de três e sete anos, diagnosticados com autismo e epilepsia, junto à Defensoria Pública. “As minhas crianças estão há mais de um ano na fila de espera para ter consulta com neuropediatra e, assim, continuarem o tratamento. O atendimento com a Defensoria foi maravilhoso. Já, na próxima semana, elas serão atendidas. Também, aproveitei a consulta médica e psicólogo do mutirão”, informou a participante.
Durante o evento, o público pôde ter acesso à assessoria jurídica, balcão de emprego, doação de mudas, serviços de beleza, massagem, corte de cabelo, esmaltação e maquiagem, justiça eleitoral, educação no trânsito, oficinas de mosaico e de tecnologias, entre outros. Na oportunidade, os participantes também puderam atualizar a vacinação antirrábica de cães e gatos, prestigiar apresentações culturais e conhecer importantes projetos sociais na área do esporte.
Fonte: ALMT – MT
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190...
Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um...
Gefron e PM apreendem aeronave e prendem seis em operação integrada contra o tráfico de drogas
Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
